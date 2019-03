'Olybet' basketbola līgā 'Ventspils' eksaminēs jēkabpiliešus, 'Liepāja' spēkosies ar 'Ogri'

"OlyBet" Latvijas un Igaunijas apvienotās līgas čempionātā sestdien, 9. martā, plkst. 14 spēli aizvadīs turnīra pastarīta "Jēkabpils/SMSCredit.lv", kas savā laukumā uzņems BK "Ventspils", bet plkst.17 BK "Liepāja" spēkosies ar BK "Ogre". Abas spēles varēs vērot tiešraidē portāla "Delfi".

Plkst.14 "Jēkabpils/SMSCredit.lv" (2-23) – BK "Ventspils" (24-1): "Delfi.lv" tiešraide

Jēkabpiliešu jaunie spēlētāji krāj pieredzi, ventspilniekiem starp divām FIBA kausa izcīņas astotdaļfināla spēlēm vajadzīga uzvara, lai tuvotos uzvarai apvienotās līgas pamatturnīrā.

"Jēkabpils/SMSCredit.lv" komandas ierindā palikuši divi izteikti līderi – Leons Gilmors (vidēji spēlē 15,7 punkti un 7,6 atlēkušās) un Edgars Štelmahers (8,8)

BK "Ventspils" komanda uzvarējusi jau 24 spēlēs pēc kārtas. Lielāko ieguldījumu devuši Rihards Lomažs (13,7), Džonatans Arledžs (11,9 un 5,8 atlēkušās), Māris Gulbis (11,3) un Arons Džonsons (11+6,4 piespēles.)

Plkst.17 BK "Liepāja" (6-18) – BK "Ogre" (15-10): "Best4sport TV" un "Delfi.lv"

Sportiska motivācija ir abām komandām

Liepājnieki cīnās par iekļūšanu Latvijas komandu sešniekā, no kura viņus pagaidām šķir viena uzvara. Uzvaras divās no pēdējām četrām spēlēm uzlabojušas izredzes, bet – tās izcīnītas pret tabulas lejasgala komandām. Lai pārkāptu pirmā sešnieka slieksni, vajadzēs pārspēt arī vismaz vienu rangā augstāk esošu vienību. Reālākā iespēja to izcīnīt ir tuvākajās spēlēs savā laukumā – sestdien ar "Ogri", 13. martā ar "Kalev/TLU"(pēc tam būs jāspēlē Ventspilī un jāuzņem "Kalev/Cramo"). Līderu lomā Džastins Džonsons (21,3), Andrašs Kavašs (16,9 un 5,6 atl.), Toranss Rovs (13,4).

"Ogre" pēdējās sešās spēlēs izcīnījusi tikai vienu uzvaru un 4. vietas nosargāšana vairs nav atkarīga tikai no pašiem. Minimālā programma – jāuzvar atlikušajās trijās spēlēs (vēl izbraukumā Raplā un savā laukumā ar valmieriešiem) un jācer uz "TALTECH" klupienu. Statistikā līderi Edgars Lasenbergs (13,3 + 4,2 piespēles), Kristaps Dārgais (13 + 8,1 atl.) un Jānis Pozņaks (11,4).

Plkst.17 "Tartu Ulikool" (12-11) – "Paernu Sadam" (10-15): Delfi.ee

Tartu komanda cīnās par 6. vietu pamatturnīrā un ar veiksmes palīdzību var pakāpties vēl augstāk. Pērnavas vienībai pēdējā iespēja iesaistīties cīņā par tiesībām spēlēt ceturtdaļfinālā.

Plkst.17 "Valga/Valka" (6-18) – "Kalev/TLU" (10-14): Delfi.ee

Robežpilsētas komanda zaudējusi izredzes spēlēt gan apvienotās līgas, gan Igaunijas čempionāta izslēgšanas turnīrā un pēdējos mačos spēlētāji cīnās tikai par prestižu un līgumiem uz nākamo sezonu.

"Kalev/TLU" uzvara uzlabos izredzes kvalificēties apvienotās līgas izslēgšanas turnīram.