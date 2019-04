VEF pirmajās minūtēs atraujas no ‘Ogres’ un pārsvaru neizlaiž

Sestdien pirmajā “OlyBet” Latvijas Basketbola līgas (LBL) pusfināla sērijas spēlē savu pārākumu apliecināja augstāk izsētā “VEF Rīga” vienība, kas ar rezultātu 110:71 (26:16, 24:20, 28:18, 32:17) Elektrum Olimpiskajā centrā pieveica basketbola klubu “Ogre”.

“Ogre” vienība, kurai potītes savainojuma dēļ vēl nevarēja palīdzēt tās kapteinis Rinalds Sirsniņš, jau spēles pirmajās minūtēs nonāca zaudētājos ar 7:17. VEF komandas labā ātrus astoņus punktus guva centra spēlētājs Stīvs Zeks. Ceturtdaļas beigu pusē Andris Misters divu uzbrukumu laikā vispirms trāpīja tālmetienu, bet tad efektīvi mainīja caurgājiena tempu, gūstot divus punktus no groza apakšas – VEF vadībā 24:12.

Viesi gan spēja uzturēt relatīvi tuvu distanci. Otrās ceturtdaļas vidū Edgars Lasenbergs veica meistarīgu solo gājienu no savas laukuma puses, to noslēdzot ar atmuguriski izpildītu divsoli – “Ogrei” 23:33. Dažas minūtes vēlāk Lasenberga lidojumu līdz stīpai apturēja Zeks. Savukārt sekojošajā ātrajā uzbrukumā Džabrila Durama piespēli “alley-oop” triecienā no augšas realizēja Andrejs Gražulis, panākot 41:27.

Komandām dodoties puslaika pārtraukumā, VEF saglabāja 14 punktu pārsvaru un bija vadībā ar 50:36.

Rīdzinieki trešās ceturtdaļas ievadā praktiski nokārtoja uzvaru. Artūrs Ausējs trāpīja tālmetienu, kas VEF panāca jau vadību 61:38. Taču gūto punktu sērija ar to nebeidzās, mājiniekiem ceturtdaļas ievadā kopumā veicot 14-2 izrāvienu un panākot +26.

‘Ogre’ deficītu diži samazināt nespēja, un spēle noslēdzās, VEF komandai pārliecinoši triumfējot ar

Rezultatīvākais mājinieku rindās ar 23 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām bija Andris Misters, bet ar 19 punktiem izpalīdzēja Andrejs Gražulis. Basketbola kluba “Ogre” labā Edgars Lasenbergs 13 no saviem 15 punktiem guva jau spēles pirmajā puslaikā, savukārt Jānis Pozņaks izcēlās ar 14 "ačiem".

Komandas otro sērijas spēli aizvadīs pirmdien, 22. aprīlī, kad Ogres 1. vidusskolā mājinieki uzņems "VEF Rīga" komandu. Savukārt svētdien tiks uzsākta otra pusfināla spēļu sērija, basketbola klubam "Ventspils" pulksten 17.00 tiekoties ar "Jūrmala/Betsafe' vienību.