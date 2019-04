Latvijas vicečempioni "VEF Rīga" piektdien, 5. aprīlī, Tallinā "OlyBet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas pirmās sezonas pusfinālā ar rezultātu 90:80 pārspēja Igaunijas spēcīgāko klubu "Kalev/Cramo" un iekļuva finālā.

Līdz ar to "Olybet" līgas finālā sagaidāms Latvijas klubu derbijs. Iepriekš vietu finālā nodrošināja BK "Ventspils", kas uzvarēja "Ogres" vienību.

OlyBet basketbola līga, pusfināls: VEF Rīga - Kalev/Cramo

VEF Rīga - Kalev/Cramo 90:80. Spēle noslēgusies

85:69Ate iemet tālmetienu, kas, visticamāk, ir punkts Kalev/Cramo pretestībai. VEFam sekmīga aizsardzība, Kozijs iemet vēl divus soda metienus.

78:68Lūiss cenšas vienatnē vilkt Kalev/Cramo, bet ne visai sekmīgi. Zeks iemet vienu sodu, tad Ate no soda metiena līnijas divreiz precīzs.Jāspēlē 2:50 minūtes.

75:66Lūiss iemet tālmetienu, atdzīvinot publiku. Bet Zeks uzreiz apklusina zāli, iemeto ar sodu. Kalev/Cramo amerikānim Rotenam jau ceturtais sods.VEFam laba aizsardzība, Gražulis ātrajā uzbrukumā triec bumbu grozā. Kalev/Cramo ņem pārtraukumu

69:63Mejeris joprojām uz soliņa un sejas izteiksme ne par ko labu neliecina. Viņš nedodas klausīties treneru norādījumus minūtes pārtraukumā, un sērīgi tur galvu, jo ļoti pārdzīvo.

67:61Kozijs iemet trijnieku, bet Kalev/Cramo divus punktus ar sodiem gūst Linčs.Uzbrukumā pēc cīņas pie groza uz grīdas saļimst Mejeris, kuram pamatīgi asiņo seja. Izskatās, ka VEFa līderis saņēmis pamatīgu triecienu pa degunu.

64:59Rotens iemet caurgājienā, bet nopelna pēc brīža sodu. Zaks cīņā ar Moultriju precīzs, un pēc tam sagādā Moultrijam piekto piezīmi. Kalev/Cramo paliek bez viena no saviem balstiem.Janičenoks iemet trijnieku. VEFam lielākā vadība spēlē, un Kalev/Cramo ņem pārtraukumu.

Sākas 4. ceturtdaļa

VEF Rīga - Kalev/Cramo 59:57. Noslēgusies 3. ceturtdaļaMejeris pielabo bumbu grozā, Durhems iemet caurgājienā, kas VEFam dod +3. Vienu punktu Kalev/Cramo atgūst ar precīzu sodiņu

55:55Mirkovičs iemet trijnieku, kas Kalev/Cramo bija vajadzīgs kā ēst. Tomēr citos pozicionālos uzbrukumos VEFs nitur aizsardzību. Gražulis iemet ar sodu un panāk neizšķirtu. VEFam izrāviens 20:3!

50:52Ausējs un Zeks vēl vairāk samazina starpību. Kalev/Cramo pozicionālā spēlē nav tik spēcīgi, un intriga atgriežas.

43:52Divi precīzi trijnieki, nosargāta aizsardzība un precīzs pustālais. Vairs tikai "-9", un Kalev/Cramo ņem pārtraukumu

35:52Kalev/Cramo turpina dominēt laukumā un šobrīd VEF Rīga nespēj atrast argumentus pret mājinieku spēli

Sākas 2. puslaiks

"VEF Rīga" otrajā puslaikā jātiek galā ar "Kalev/Cramo" ātro pāreju uzbrukumā, jo lauvas tiesu punktu gūti tieši šādā veidā. Šajā rādītājā Tallinas klubs ir vadībā ar 12:0, bet vēl vairākus punktus "Kalev/Cramo" guva pusātrajos uzbrukumos.Otra vārīgā vieta vefiņam ir aizsardzība groza tuvumā - Kalev/Cramo groza tuvumā guvuši 32 punktus, VEFs tikai astoņus.

VEF Rīga - Kalev/Kramo 33:47. Noslēdzies 1. puslaiks"VEF Rīga" basketbolisti nespēja apturēt pretinieku pārsvaru groza tuvumā, un puslaikā rīdzinieki devās ar 14 punktu deficītu.

31:43VEF basketbolisti turējās četru punktu attālumā, taču "Kalev/Cramo" basketbolisti veica izrāvienu un panāca jau 12 punktu pārsvaru.

29:33Tallinas komanda veiksmīgi spēlēja groza tuvumā, kamēr rīdziniekiem uzbrukumā vairs nespēja atrast ritmu. Mejeris iemeta trīs no četriem soda metieniem, tad arī Ate realizēja sodiņus.

24:27 Otrās ceturtdaļas ievadā Ausējs ātrajā uzbrukumā iemeta tālmetienu, Igaunijas vienība divus punktus uzreiz atspēlēja, savukārt mirkli vēlāk Ausējs iemeta vienu soda metienu.

VEF Rīga - Kalev/Cramo 20:25Tallinas komandas pirmās ceturtdaļas otru pusi aizvadīja droši, un ceturtdaļu noslēdza ar +5.

18:25Misters iemeta tālmetienu "VEF Rīga" komandai, panākot 18:19, taču "Kalev/Cramo" nākamajos trijos uzbrukumos guva punktus.

15:19"Kalev/Cramo" izvirzījās vadībā pēc Multrija soda metieniem, tad Rotens caurgājienā panāca jau +3 Igaunijas vienībai. Tallinas komanda turējās vadībā arī nākamajās epizodēs, tad Rotens pilnīgā vienatnē neietrieca bumbu grozā no augšas. Lūiss mirkli vēlāk izcēlās ar iespaidīgu danku.

12:11Ate realizēja brīvu tālmetienu un deva "VEF Rīga" vadību ar 12:9, bet Multrijs otrā laukuma pusē izcīnīja atlēkušo bumbu un divus punktus atguva.

9:7Kangurs iemeta tālmetienu un rezultātu izlīdzināja. Abas komandas turpināja spēkoties līdzīgi, guva pa diviem punktiem, bet tad Mejeris ar diviem soda metieniem atguva vadību Rīgas klubam.

5:2Mejeris pirmajos divos "VEF Rīga" uzbrukumos guva punktus, no kuriem divus ar bumbas triecienu grozā no augšas. Tallinas komandai ar pirmajā uzbrukumā izdevās gūt punktus, savukārt VEF leģionārs Zeks iemeta vienu no diviem soda metieniem.

Spēle sākusies!

"VEF Rīga" šajā sezonā jau četras reizes spēlējusi pret "Kalev/Cramo" un visās cīņās izcīnījusi uzvaras.

VEF Rīga" galvenais treneris Jānis Gailītis: “Īsā finālturnīrā iepriekšējos spēļu pieredzei nav nozīmes – cīņa sākas no jauna. Sezona tuvojas finišam, visi spēlētāji zina, kas jādara un ļoti svarīga būs mentalitāte – noskaņojums, komandas saliedētība.”"Kalev/Cramo" galvenais treneris Donalds Kairis: “Svarīgākajās spēlēs izšķiroša nozīme ir aizsardzībai un cīņai par atlēkušajām bumbām. Iepriekšējās spēlēs ar “VEF Rīga” šajos basketbola elementos mums bija problēmas un tas izpaudās rezultātos. Ceru, ka būsim izdarījuši pareizus secinājumus. Nešaubos, ka viss finālturnīrs būs ļoti interesants, jo katra komanda grib ierakstīt savu vārdu vēsturē, uzvarot pirmajā Latvijas – Igaunijas līgas čempionātā.”

"VEF Rīga" un "Kalev/Cramo" komandas piektdien cīnās par vietu "Olybet" līgas finālā, kurā pirms brīža iekļuva "Ventspils".