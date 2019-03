'Ventspils' basketbolisti gūst drošu uzvaru Raplā

Pašmāju čempione "Ventspils" sestdien "OlyBet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas regulārā čempionāta mačā izbraukumā ar rezultātu 93:72 (23:23, 26:14, 25:17, 19:18) uzvarēja Ervīna Jonāta pārstāvēto Raplas "Avis Utilitas" komandu.

Līdz ar to apvienotā čempionāta ietvaros ventspilnieki guvuši jau 24 uzvaras pēc kārtas

"Ventspils" sastāvā uzvaru ar 16 punktiem kaldināja Usmans Dramē, bet 15 punkti un deviņas rezultatīvas piespēles Āronam Džonsonam. Savukārt pa 14 punktiem iemeta nesen piesaistītais Mārcis Vītols un Rihards Lomažs.

Tikmēr Raplas komandā ar 15 punktiem izcēlās Indreks Kajupanks, bet Jonāts pretinieku rindās iemeta divus punktus.

Latvijas čempioniem šis panākums nāca pārliecinoši. Ja vēl pirmajās desmit minūtēs laukumā bija vērojama līdzīga cīņa, ceturtdaļai noslēdzoties ar neizšķirtu 23:23, "Ventspils" pirmā puslaika turpinājumā pārņēma iniciatīvu un lielajā atpūtā devās jau ar solīdu 12 punktu vadību (49:37). Otrajā puslaikā Raplas komandai tā arī neizdevās lauzt cīņas gaitu un izlīdzināt spēli, ventspilniekiem gūstot ļoti drošu panākumu.

"Ventspils" sastāvu šonedēļ atstāja amerikānis Entonijs Bīns, kurš karjeru turpinās Beļģijā, bet komandas pieteikumā iekļauts talantīgais Dāvids Vīksne, kurš atlabis no veselības likstām, kas bija saistītas ar vasarā piedzīvoto gāzes sprādzienu. Vīksne vēl piektdien debitēja Kurzemes komandā.

Šo komandu pirmā apļa cīņā "Ventspils" savā laukumā uzvarēja ar 100:61.

Savukārt zaudējumu sestdien piedzīvoja otra Kurzemes komanda "Liepāja", kas izbraukumā ar rezultātu 68:86 (17:26, 12:14, 14:26, 25:20) piekāpās Igaunijas vicečempionei "Tartu Universitāte".

Latvijas kluba sastāvā 17 punktus iemeta Džastins Džonsons, kamēr 15 punktus pievienoja slovēņu spēka uzbrucējs Andražs Kavašs.

Liepājas vienībai nebija lielu izredžu izcīnīt uzvaru, jo tikai pirmajā ceturtdaļā tā spēja turēties līdzi Tartu komandas basketbolistiem, savukārt trešajā ceturksnī mājinieku pārsvars pārsniedza jau 20 punktus.

Vēju pilsētas basketbolisti zaudējuši astoņās no pēdējām deviņām spēlēm, tādējādi attālinoties no Latvijas čempionāta "play-off" zonas. Turklāt šonedēļ komandu pameta viens no līderiem, kapteinis Roberts Krastiņš, kurš pievienojies "Jūrmala"/"Betsafe" vienībai.

Turpretī Tartu basketbolisti uzvarējuši piecās no pēdējām sešām cīņām.

Šosezon pirmajā savstarpējā mačā pārāki ar 89:78 bija liepājnieki.

Vēl vienā sestdienas mačā Tallinas "TalTech" savu skatītāju priekšā ar rezultātu 91:84 (20:24, 22:16, 27:19, 22:25) apspēlēja Pērnavas "Sadam".

Latvijas-Igaunijas līgas kopvērtējuma vadībā ar 24 uzvarām 25 mačos atrodas "Ventspils", kamēr tai ar 23 uzvarām 25 spēlēs seko "VEF Rīga", trešā ar 20 uzvarām 22 dueļos ir Tallinas "Kalev"/"Cramo", bet ceturtā ar 15 panākumiem 24 cīņās ir "Ogre". Aiz pirmā četrinieka ar 14 panākumiem 23 mačos ir Tallinas "TalTech", sestajā pozīcijā ar 12 uzvarām 23 cīņās ir "Tartu Universitāte", bet tālāk 11 uzvarām 24 spēlēs ir Raplas "Avis Utilitas" komanda.

Pirmo astoņnieku ar 11 uzvarām 24 mačos noslēdz "Jūrmala"/"Betsafe", bet tālāk ar desmit uzvarām 24 mačos seko Pērnavas "Sadam" un Tallinas "Kalev"/TLU. Septiņas uzvaras 22 mačos guvusi "Latvijas Universitāte", bet septiņi panākumi 24 cīņās ir "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" vienībai. Seši panākumi 23 dueļos ir "Valga-Valka"/"Maks&Moorits" komandai, piecas uzvaras 23 mačos guvusi "Liepāja", bet tabulu ar divām uzvarām 24 spēlēs noslēdz "Jēkabpils"/"SMScredit.lv".

Jaunizveidotajā Latvijas un Igaunijas līgas čempionātā šosezon piedalās 15 komandas.

Turnīrā komandas aizvadīs divu apļu cīņas, pēc tam astoņām labākajām piedaloties izslēgšanas spēlēs, noskaidrojot četras finālturnīra jeb "Final Four" dalībnieces, kuras 5. un 6.aprīlī sacentīsies Tallinas "Kalev"/"Cramo" mājvietā "Saku Surhall". Savukārt pēc tam notiks abu valstu čempionātu izslēgšanas turnīri.

Šogad par Latvijas čempioniem pirmo reizi kopš 2014.gada kļuva "Ventspils" basketbolisti, kas finālsērijā ar 4-2 pieveica pagājušās sezonas čempioni "VEF Rīga". Savukārt Igaunijā triumfēja Tallinas "Kalev"/"Cramo", kas finālsērijā ar 4-0 guva virsroku pār "Tartu Universitāti".