Visockis-Rubenis slavē komandu par spēli no sirds, norāda uz viena metiena vērtību

"OlyBet" Latvijas–Igaunijas Basketbola līgas pirmās sezonas cīņā par trešo vietu basketbola klubs "Ogre' pēdējā uzbrukumā ar rezultātu 85:87 piekāpās Tallinas "Kalev/Cramo" vienībai, ko uzsvēra arī ogrēniešu galvenais treneris Artūrs Visockis-Rubenis, norādot uz komandu līdzvērtīgo sniegumu.

"Viens metiens... Jūs redzējāt spēli – divi pilnībā līdzīgi pretinieki sacentās līdzīgā spēlē. Beigās atkal viens metiens visu izšķīra. Vieni iemeta, vieni aizmeta garām," iemeslu zaudējumam minēja Visockis-Rubenis.

Tallina savā pēdējā spēles uzbrukumā bumbu nogādāja Šavona Luisa rokās, kuram gadījās misēklis driblā. Haotiskā epizode beidzās ar igauņa Kristjana Kitsinga tālmetienu, kurš 0,8 sekundes pirms spēles beigām trāpīja tālmetienu.

"Domāju, ka tā bija ļoti laba aizsardzība, kurā viss nostrādāja. Varbūt mazliet par tālu aizgājām palīgā. Pretiniekiem tā bija bezizeja. Viss uzbrukums jau bija izjaukts. Vienkārši kādam rokās iegrūda bumbu un viņš meta pa grozu," uz izšķirīgo epizodi atskatījās treneris.

Komandu no Ogres, kura regulārās sezonas laikā ieņēma ceturto vietu, bet ceturtdaļfinālā divu spēļu summā pārspēja "TalTech" vienību, Tallinā bija ieradušies atbalstīt prāvs līdzjutēju pulks.

"Viņiem tā gan jau ir ikdiena – braukt izbraukumos, viesnīcās palikt. Mēs šeit atbraucām un izbaudījām katru mirkli, esot starp Latvijas un Igaunijas reģiona eliti, četrām labākajām komandām. Mums vakardienas spēle neizdevās, bet šodien tāpat uz maču gājām kā uz finālu. Varēja redzēt, ka viņiem notika pretējais un intensitāte mazinājās. Taču mums tā nav. Mūsu komanda katrā spēlē cenšas cīnīties, kas citreiz sanāk, citreiz nē. Domāju, ka tā ir lielākā atšķirība starp abām komandām. Mums aizmugurē stāv vesela pilsēta. Kādi 200 cilvēki no Ogres atbrauca. Kur ir VEF, kur ir "Ventspils", kur ir "Kalev" līdzjutēji? Viņiem mājas spēlē bija uz pusi mazāk līdzjutēju nekā mums," pēc spēles emocionāls bija Visockis-Rubenis.

Arī piektdien "Ogre" bija tuvu pārsteiguma sagādāšanai, pusfinālā ar rezultātu 80:84 piekāpjoties basketbola klubam "Ventspils". Turpretim Tallinas komanda ar 80:90 piekāpās "VEF Rīga" komandai, kura pulksten 20. sadalīs zelta un sudraba medaļas ar ventspilniekiem.

"Mūsu džeki laukumā spēlē no sirds. Viens par otru, pilsētai. Atšķirība meistarība droši vien ir ļoti augsta, bet to var kompensēt ar pašatdevi un agresīvu spēli. Vakar jautāji, vai tik agresīvi gribējām spēlēt. Taču mēs tā vienmēr spēlējam! Tas ir veids, kā mēs varam cīnīties ar stiprākām komandām. Spēlējot agresīvi un ar pašatdevi, daudz "kustinot" bumbu," iemeslus sekmīgajam sniegumam finālčetrinieka laikā klāstīja galvenais treneris.

"Ogre" komandas spēka uzbrucējs Kristaps Dārgais bija viens no līgas pieciem basketbolistiem, kurš iekļuva sezonas simboliskajā piecniekā. Sezonas laikā 28 gadus vecais basketbolists vidēji spēlē izcēlās ar 13,6 punktiem un 8,6 atlēkušajām bumbām.

"Balvu nesaņem divu spēļu dēļ. To nopelna ilgtermiņā, sezonas garumā. Kristapa atgūšanās pagājušogad no krustenisko saišu plīsuma nebija viegls process. Viņš cerēja jau pērn spēlēt šādā līmenī, bet tas neizdevās. Viņš vasarā ieguldīja milzīgu darbu fiziskās sagatavotības ziņā un atgriezās jau kā jauna līmeņa spēlētājs. Šobrīd tieši viņš un Rinalds Sirsniņš, kā abi kapteiņi, ved komandu uz priekšu ar šādām emocijām. Kristapa sniegums laukumā nav tikai vienas statistikas kategorijas rezultāts. Viņa darba apjoms ir milzīgs. Atlēkušās bumbas, kā arī aizsardzība, kurā viņš sedz gan trešā numura spēlētājus, gan ceturtos, reizēm arī piektos un pirmos numuru," par vienu no komandas līderiem stāstīja Visockis-Rubenis.

Jau otrdien 9. aprīlī "Ogre" vienībai jāsāk dalība Latvijas čempionāta izslēgšanas spēlēs, tiekoties ar "Valmiera Glass/ViA" vienību.

"Domāju, ka galvenais darbs noteikti ir saglabāt spēku un atjaunot emocijas. Mēs esam vienīgā komanda ar šādu grafiku. Kādā situācijā esam, tādā arī jācīnās. Nekādi mērķi jau nav izpildīti. Jāturpina strādāt! Mums priekšā ļoti gara sezona un vēl svarīgākas spēles. Šeit gūtā pieredze palīdzēs arī tajās," par gaidāmo "play-off" izteicas "Ogre" komandas stūrmanis.