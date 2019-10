Holovejs uzvar dramatiskā 110 metru barjerskrējiena finālā

Amerikānis Grānts Holovejs pasaules čempionātā vieglatlētikā Dohā uzvarēja dramatiskā 110 metru barjerskrējiena finālā, krītot jamaikietim Omāram Maklaudam.

Drāmā uzvaru 110 metru barjerskrējienā izcīnīja sezonas līderis amerikānis Grānts Holovejs, kurš finišēja pēc 13,10 sekundēm. Viņš par piecām sekundes simtdaļām apsteidza zem neitrālo sportistu karoga startējošo Sergeju Šubenkovu un par astoņām - francūzi Paskalu Martino-Lagārdu.

Ilgu laiku otrajā vietā turējās jamaikietis Omārs Maklauds, taču smagi aizķēra priekšpēdējo barjeru un pēc pēdējās barjeras pārvarēšanas krita, patraucējot finišēt arī blakusceliņā skrienošajam spānim Orlando Ortegam, kurš ieņēma piekto vietu.

Our hot take for the day for #Doha19. The @iaaforg needs to rerun men's 110 hurdle final. Give gold to Grant Holloway and dq McLeod. Rerun it for everyone else as Ortega was screwed out of a medal. https://t.co/ueKKRJv07Z pic.twitter.com/J3Mt90jRSt