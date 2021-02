Ikauniece pēc operācijas: no jauna jāmācās staigāt

Latvijas labākā daudzcīņniece Laura Ikauniece sākusi rehabilitāciju pēc veiktās ceļgala operācijas un vingrina kāju, lai tā atgūtu visas kustību funkcijas pēc iespējas ātrāk, trešdien sarunā ar ziņu aģentūru LETA pastāstīja sportiste.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Marta sākumā Polijas pilsētā Toruņā gaidāmajā Eiropas vieglatlētikas čempionātā telpās Latviju pārstāvēs 800 metru speciāliste Līga Velvere un Iļja Petrušenko, kura kroņa disciplīna ir 400 metru skrējiens.

2019. gada Latvijas labākās vieglatlētes Lauras Ikaunieces dalībnieku vidū nebūs, jo viņai šobrīd ir rehabilitācijas process pēc ceļgala skrimšļa operācijas.

"Tikko nokāpu no kruķiem," saka sportiste, kura ar kruķiem bija spiesta pārvietoties pēdējās astoņas nedēļas. "Jāmācās staigāt no jauna. Šobrīd to daru ar fizioterapeita plānu, stiprinot muskulatūru."

Šobrīd vēl pāragri spriest par operācijas, kura tika veikta decembrī, rezultātiem.

"Šāda rehabilitācija man ir pirmo reizi, un operācija bija sarežģīta. Cik ilgs laiks vajadzīgs rehabilitācijai, to šobrīd neviens nevar pateikt," bilst Ikauniece, kura speciālista programmu pilda ar domām par olimpiskajām spēlēm Tokijā, kas ir sezonas galvenais mērķis. "Ceru, ka būs iespējams labi sagatavoties olimpiskajam startam un būšu spēcīga."

Šobrīd viņa stiprina kāju un pārējo ķermeni, lai visi muskuļi tiek nodarbināti un būtu gatavi tad, kad vieglatlēte būs gatava atgriezties stadiona sektoros.

"Gribas skriet un lēkt, bet jādarbina mazie muskuļi un jāpalielina muskuļu apjoms kājai, kas bezdarbības laikā ir sarukuši," par vēlmēm un realitāti sarunā ar LETA stāsta Ikauniece.

"Labprāt būtu piedalījusies Eiropas čempionātā telpās, taču šoreiz diemžēl man šīs iespējas nebūs," bilst sportiste, kura pēdējoreiz lielajās sacensībās piedalījās 2019. gada Eiropas čempionātā telpās Glāzgovā, finišējot piektajā vietā.

Šobrīd sportiste atrodas Tenerifes salā, arī tāpēc, ka Baltijas valstīs šobrīd ir sniegs un ledus un paslīdēšana viņai šobrīd ir vismazāk vajadzīga.

Spānijas salā Tenerifē vieglatlēte rehabilitāciju plāno trīs nedēļas, cerot, ka pēc atgriešanās pastāvīgajā dzīves vietā Tallinā ziema būs atkāpusies. Pēc iepriekšējās operācijas veikšanas rehabilitācija aizņēma "pāris mēnešus". Pēc atgriešanās no Spānijas būs arī vizīte Latvijā pie operējušā ārsta.

Ikauniece ir 2015. gada pasaules čempionāta Pekinā bronzas medaļniece un 2012.gada Eiropas meistarsacīkšu sudraba ieguvēja. Augstākā vieta olimpiskajās spēlēs ir 2016. gadā Riodežaneiro izcīnītā ceturtā pozīcija.

Ikauniecei pieder Latvijas rekords septiņcīņā (6815 punkti) un pieccīņā telpās (4701 p.).

2015. un 2016. gadā vieglatlēte atzīta par Latvijas labāko sportisti.