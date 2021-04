Lagzdiņš vienīgais kandidāts uz Vieglatlētikas savienības prezidenta amatu

13. aprīlī noslēdzās Latvijas Vieglatlētikas savienības (LVS) juridisko biedru pieteikumu iesniegšanas termiņš uz LVS vēlētajiem amatiem. Uz LVS prezidenta amatu kandidē tikai Arnis Lagzdiņš.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lagzdiņš LVS vadīja jau laikā no 1993. līdz 2001. gadam, bet 2019. gadā viņš atgriezās šajā amatā, kad to pameta Ineta Radeviča. Viņa no LVS prezidentes amata atkāpās pēc 2012. gada Londonas olimpisko spēļu atkārtotām dopinga analīžu pārbaudēm, kurās viņai konstatēja pozitīvus rezultāts.

LVS biedri ievēlēšanai par prezidentu, viceprezidentiem, valdes locekļiem un Revīzijas komisijas locekļiem izvirzījuši kopumā 15 kandidatūras. Uz 11 valdes locekļu amatiem izvirzītas 11 personas, savukārt uz Revīzijas komisijas 3 locekļu amatiem pretendē 4 kandidāti.

Kandidātu saraksti LVS 2021. gada 21. aprīļa vēlēšanām:

LVS prezidenta kandidāts:

Arnis Lagzdiņš

LVS viceprezidentu kandidāti:

Ludmila Beļikova

Andris Smočs

LVS valdes locekļu kandidāti:

Baiba Bļodniece

Emīls Jakrins

Laine Kreicere

Edvīns Krūms

Māris Liguts

Sandijs Pinkulis

Andris Vilcmeiers

Ieva Zunda

LVS Revīzijas komisijas kandidāti:

Līga Dzene

Oskars Garkājs

Anna Titova

Guntis Zālītis.

LVS valde sastāv no 11 valdes locekļiem – valdes priekšsēdētāja, 2 valdes priekšsēdētāja vietniekiem un 8 valdes locekļiem. Savukārt Revīzijas komisijā tiek ievēlēti 3 locekļi. LVS Statūti nosaka, ka, ja par valdes priekšsēdētaju ievēlēts vīrietis, tad vismaz vienam no LVS valdes priekšsēdētāja vietniekiem jābūt sievietei.

LVS pārvēlēšanu kongress notiks 21. aprīlī plkst. 11.00 videoformātā tiešsaistes platformā "Zoom". Attālinātās balsošanas sistēmas darbību nodrošinās uzņēmums "KT Serviss", kas šī gada martā nodrošināja arī Latvijas Sporta federāciju padomes kopsapulci un Latvijas Olimpiskās komitejas Ģenerālo asambleju.