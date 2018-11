Zelta zīmē Lattelecom Rīgas maratons pirmoreiz noritēs jau 2019. gada maijā, kļūstot par vienīgo maratonu Ziemeļeiropā, kas jebkad iekļauts pasaules prestižāko maratonu līgā kopā ar Berlīnes, Tokijas, Londonas, Bostonas, Ņujorkas, Prāgas un citiem "Gold Label" maratoniem.

Izvērtējot 2018. gada Lattelecom Rīgas maratonu, kas Latvijas valsts simtgadē norisinājās ar vadmotīvu "Izskrien svētkus!", IAAF atzinusi, ka pasākums izpildījis augstākos kvalitātes kritērijus un 2019. gadā varēs nest "Gold Label Road Race" zīmi, iekļaujoties pasaules prestižāko maratonu līgā.

"Zelta kvalitātes zīmes iegūšana ir kā skaista dāvana Latvijai un Latvijas sportam simtgadē. Pasaulē notiek tūkstošiem maratonu un iekļūšana augstākajā līgā nav nejaušība, bet ilgstošs un mērķtiecīgs komandas un partneru darbs, kā arī pārliecība, ka esam spējīgi spēlēt maratonu augstākajā līgā. Pirms divpadsmit gadiem, kad uzsākām maratona organizēšanu, iekļūšana pasaules prestižāko maratonu līgā pat sapņos nerādījās. IAAF Gold Label ir ne tikai atzinība par sasniegto, bet arī milzu atbildība būt par izcilības etalonu citiem maratoniem visā pasaulē," atzīst organizatoru komandas vadītājs Aigars Nords.

IAAF kvalitātes zīmi maratons var saņemt, izpildot precīzi definētus kritērijus, kas ietver visu pasākuma norisi, sākot no trases kvalitātes un organizācijas, mārketinga un sniegtajiem pakalpojumiem dalībniekiem un līdzjutējiem, līdz sasniegtajiem sportiskajiem rezultātiem un elites skrējēju kvalifikācijas līmenim. Sacensību atbilstību kvalitātes kritērijiem izskata IAAF, tiesības rīkot Zelta, Sudraba vai Bronzas līmeņa maratonu piešķirot uz vienu gadu. 2018. gadā IAAF Zelta kvalitātes zīmi visā pasaulē drīkstēja izmantot 36 maratoni (no tiem tikai 11 Eiropā), starp kuriem atzīmējami – Tokijas, Parīzes, Prāgas, Ņujorkas, Londonas, Bostonas, Berlīnes, Amsterdamas un citu lielvalstu metropoļu maratoni. Galīgais 2019. gada Zelta maratonu kalendārs vēl nav apstiprināts, bet paredzams, ka kopā ar Rīgu, kas vienīgais "Gold Label" maratons Ziemeļeiropā, tajā tiks iekļauti ne vairāk kā 30 maratoni visā pasaulē.

"Piešķirot kvalitātes zīmes, IAAF izceļ un kategorizē nozīmīgākos skriešanas pasākumus pasaulē, tādējādi skrējējiem, līdzjutējiem un medijiem piedāvājot vērtīgu orientieri pasaules vadošajos maratonos. IAAF Road Race Label nozīmē gan pasākuma norises kvalitāti, atbilstību IAAF noteikumiem un potenciālu sasniegt augstvērtīgus sportiskos rezultātus, gan iesaisti cīņā pret dopingu, ilgtermiņa ieguldījumu sportā un būtisku atbalstu no pašvaldības un valdības. Skrējējiem un veselīga dzīvesveida cienītājiem IAAF kvalitātes zīme ir garantija neaizmirstamai pieredzei un drošībai. Apsveicam Lattelecom Rīgas maratona rīkotājus ar sasniegtajiem panākumiem un novēlam veiksmi visiem pasākuma dalībniekiem, startējot 2019. gada maijā," sasniegto atzinīgi novērtē IAAF prezidents Sebastians Koe.

Zelta zīme Rīgā rīkotajām sacensībām nodrošinās Ziemeļeiropas nozīmīgākā maratona statusu, rosinot pastiprinātu ārvalstu maratontūristu interesi par Rīgu, kā arī vēl vairāk veicinās skriešanas kā populārākā tautas sporta veida uzplaukumu. Saskaņā ar maratona ekonomiskās ietekmes pētījumu IAAF Zelta kvalitātes zīmes prasībām atbilstošs Lattelecom Rīgas maratons 2019.–2021. gadā valsts ekonomikai piesaistīs gandrīz 1,5 miljonu EUR lielus nodokļu ienākumus tikai no ārvalstu naudas līdzekļiem vien. Jau 2018. gadā Lattelecom Rīgas maratons pulcēja 37 645 dalībniekus, t. sk., rekordlielu skaitu jeb 4 243 ārvalstniekus no 78 valstīm, kas ir vairāk nekā 11% no visa pasākumu dalībnieku kopskaita.

Sagaidāms, ka nākamgad, pateicoties IAAF zelta kvalitātes zīmei, Lattelecom Rīgas maratonā uz starta līnijas izies spēcīgākais elites skrējēju sastāvs, kāds jebkad redzēts Ziemeļeiropā.Arī 2019. gadā Lattelecom Rīgas maratona ietvaros norisināsies Latvijas čempionāts maratonā.