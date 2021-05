Ansons uzvar Lietuvas kausa šosejas riteņbraukšanā pirmajā posmā

Svētdien Lietuvā esošajā Baisogalas pilsētiņā aizvadīts vietējās šosejas riteņbraukšanas seriāla "Plento Tautes" pirmais posms. 95 kilometru garajās sacensībās par uzvarētāju kļuva Latvijas U-23 izlases un Igaunijas komandas "Ampler Development team" pārstāvis Kristers Ansons. Labāko desmitniekā iekļuva vēl četri latvieši, informēja Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Laikā, kamēr Latvijā ir aizliegtas jebkādas individuālo sporta veidu sacensības, kaimiņvalstīs – Lietuvā un Igaunijā – riteņbraukšanas sezona uzņem apgriezienus. Aizvadītās nedēļas nogalē notika Lietuvas kausa šosejas riteņbraukšanā ("Plento Taures") pirmais posms. Sacensības norisinājās Baisogalas pilsētiņā, pulcējot riteņbraucējus no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Polijas.

Pirmās divīzijas braucienā sportisti sacentās 95 kilometru garajā distancē. Tā veda pa apļiem. Interesanti, ka katrā no apļiem tika iekļauti vairāki grants sektoru posmu, kas sacensību norisi padarīja vēl aizraujošāku un notikumiem bagātāku.

Uz starta kopumā izgāja 70 dalībnieki. Viņu vidū pieci latvieši – Māris Bogdanovičs, Alekss Krasts, Raivis Ritums (visi "Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree"), kā arī Igaunijas komandas "Ampler Development team" pārstāvji – Pauls Rubenis un Kristers Ansons.

Distances sākuma daļā atrāvienā no latviešiem iesaistījās Māris Bogdanovičs un Pauls Rubenis. Vienā no distances posmiem Rubenis piedzīvoja kritienu, kas viņam lika atkrist no līderu vidus. Esot vienatnē ar lietuviešiem, solo uzbrukumā nolēma doties Bogdanovičs. Dobelnieks ieguva nelielu pārsvaru, tomēr 5 kilometrus pirms finiša sekotāji viņu panāca. Laikā, kamēr Bogdanovičs bija vadībā, pie tuvākās sekotāju grupas spēja piebraukt arī – Kristers Ansons, Raivis Ritums, Alekss Krasts un Pauls Rubenis.

Lielisku darbu pēdējos kilometros veica "Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree" vīri ar Raivi Ritumu priekšgalā. Viss izšķīrās finiša spurtā. Tajā ātrākais izrādījās un par sacensību uzvarētāju kļuva no Talsu novada nākušais Kristers Ansons. Otrajā vietā viņš atstāja lietuvieti Eimantas Gudiski, bet trešais bija cits lietuviešu braucējs Justas Beniušis.

Māris Bogdanovičs, nepagūstot pilnībā atjaunoties finiša spurtam, finišēja ceturtajā vietā. Aleksam Krastam sestā, Paulam Rubenim septītā, bet aktīvu sacīksti aizvadošajam Raivim Ritumam devītā vieta. Finišēja 70 braucēji.