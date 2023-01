Betilols finiša kalnā izsit Liepiņu; latvietim posmā 23. vieta

Sestdien Austrālijā notiekošā "Santos Tour Down Under" velobrauciena ceturtajā posmā uzvaru izcīnīja "Cofidis" komandas franču riteņbraucējs Brjans Kokārs. Tikmēr Emīls Liepiņš, kuru īsi pirms finiša, esot otrajā vietā, ļoti diskutabli izsita Alberto Betiols, ieņēma 23. pozīciju, portālu "Delfi" informēja Latvijas riteņbraukšanas federācijā.

130 "Santos Tout Down Under" velobraucienu turpinošos riteņbraucējus sestdien Austrālijā sagaidīja 133 kilometru garais ceturtais posms. Tajā atslēgas vietas bija ceturtās kategorijas kāpums trases otrajā daļā un salīdzinoši nelielais, bet pastāvais finiša kāpums.

Daļa sprinteru no grupas atkrita jau ceturtās kategorijas kāpumā. Latvijas čempions Emīls Liepiņš gan sekmīgi to pārvarēja peletonā, kas ļāva cerēt uz pozitīvu iznākumu finišā. Pēdējos desmit kilometros sportisti pievarēja arī vairākus mazākus pacēlumus. Katrā no tiem notika pa kādam atraušanās mēģinājumam, tomēr visi cieta neveiksmi. Grupas priekšā kontroli uzņēmās kopvērtējuma līdera Džeja Vaina pārstāvētā "UAE Team Emirates" komanda, kuras uzdevums tieši bija nepieļaut solo atrāvienus.

Emīlu Liepiņu līdz grupas priekšai izveda spāņu komandas biedrs Marks Brustenga. Finiša taisnē lielisks sprints pret kalnu padevās "Cofidis" vienības pazīstamajam riteņbraucējam Brjanam Kokāram, kurš strauji paātrinājās, ieguva izšķirošo pārsvaru un svinēja uzvaru. Lieliskā pozīcijā atradās arī Latvijas čempions. Emīls ilgu laiku bija otrais, tomēr kāpumam kļūstot stāvākam konkurenti viņam pietuvojās.

Ļoti diskutablā veidā Emīlu aizķēra prologa uzvarētājs Alberto Betiols, kurš ar plecu uzgrūdās mūsu sportistam. Liepiņš pēdējiem spēkiem noturējās uz velosipēda, zaudējot vairākas pozīcijas. Tieši Betiols, kuru tiesneši izvēlējās nesodīt, ieņēma otro vietu, bet labāko trijnieku noslēdza cits franču riteņbraucējs Hugo Pažē.

Emīls Liepiņš finišēja 23. vietā ar tādu pat laiku kā uzvarētājs, neslēpjot dusmas par itāļa rīcību pret sevi. Jāatzīmē, ka līderu grupā bija 40 riteņbraucēji.

Kopvērtējumā līdera godu saglabā Džeijs Vains, kurš tuvāko sekotāju Saimonu Jeitsu pirms pēdējā posma apsteidz par 15 sekundēm. Emīls Liepiņš veicis 16 vietu kāpumu un tagad ir 58.

Noslēdzošajā etapā sportistus sagaida 112 kilometru garš posms ar pieciem izteiktiem kāpumiem. Arī finišs atradīsies vairāku kilometru garā kāpumā.