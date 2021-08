'Biķernieku apļi' riteņbraukšanas sacensībās uzvar Bogdanovičs

Trešdien, 11. augustā, Biķernieku trasē norisinājās kārtējais Latvijas kausa posms šosejas riteņbraukšanā "Biķernieku apļi", dalībniekiem otro posmu pēc kārtas sacenšoties 70 kilometru garajā "ELEVEN-SPORTSWEAR.LV Grand Prix" grupas braucienā, kur spraigajā finiša spurtā, pēdējos trīsdesmit metros apsteidzot pagājušā posma starpfinišos dominējušo Kristeru Ansonu, uzvaru izcīnīja pēdējo divu gadu Latvijas čempionātu bronzas medaļu ieguvējs grupas braucienā Māris Bogdanovičs, informē organizatoru pārstāvis Ivars Bācis.

Tokijas olimpisko spēļu dalībnieks Pēteris Prūss no Igaunijas finišēja divpadsmitais. Starpfinišos dominēja šī gada Latvijas U23 čempions grupas braucienā Pauls Rubenis, uzvarot trijos no četriem starpfinišiem.

Pēc jūlija beigās aizvadītā trešā posma pagāja divas nedēļas, un atkal Biķerniekos pulcējās Baltijas valstu riteņbraucēji, lai sacenstos “EVELO Sport Agency" rīkotajās šosejas riteņbraukšanas sacensības – "ELEVEN-SPORTSWEAR.LV Grand Prix” 70 kilometru (13 apļi) grupas braucienā. Lai arī šoreiz vidējais ātrums nepārsniedza 47km/h, nepārspējot pagājušā posmā uzstādīto rekordu, tomēr temps arī šoreiz bija ļoti ātrs – 46,5km/h. Dalībnieku skaits vēlreiz sniedzās pāri simtam – 104 riteņbraucēji.

Distances sākumā izveidojās līderu grupa ar teicami latviski runājošo 2016. gada Eiropas čempionu MTB Pēteri Prūsu, 2020. gada Latvijas vicečempionu grupas braucienā elitē Paulu Rubeni, lietuvieti Dariusu Džervusu, otrā posma uzvarētāju Kristapu Knopu, pagājušajā posmā trešo vietu ieguvušo Aivi Leibmanu un šī gada junioru vicečempionu Gvido Kokli.

Šis sešinieks, lielākajam pārsvaram pār tuvākajiem sekotājiem sasniedzot pusminūtei, nobrauca kopā vairākus apļus, kad distances otrās puses sākumā jeb septītajā aplī viņus noķēra pakaļdzenošā grupa ar 11 riteņbraucējiem, kuru vidū bija arī Latvijas čempions grupas un individuālajā braucienā Andris Vosekalns un Eiropas U23 vicečempions grupas braucienā Andžs Flaksis, Igaunijas čempioni Alo Jakins un Madiss Mikhels, kā arī Latvijas valsts čempionāta medaļnieki U23 grupā Kristers Ansons un Alekss Krasts.

Jaunizveidotā līderu grupa 17 riteņbraucēju sastāvā kopā noturējās tikai vienu apli, jo pēc tam katrā nākamajā aplī viens dalībnieks atkrita, viņu vidū esot arī 2019. gada Eiropas spēļu vicečempionam un pagājušā posma uzvarētājam Jakinam no Igaunijas. Dodoties pēdējā, 13. aplī, vadošajā grupā atradās 12 riteņbraucēji, kuri tuvākajiem sekotājiem bija pusotru minūti priekšā. Trīs kilometrus līdz finišam atrāvienu mēģināja īstenot pieci no līderu grupas, kas viņiem arī izdevās, un līdz ar to pēdējā kilometrā jau bija skaidrs, ka pretendentu lokā uz uzvaru "ELEVEN-SPORTSWEAR.LV Grand Prix” 70km grupas braucienā palikuši tikai četri latvieši (Vosekalns, Flaksis, Ansons, Bogadnovičs) un viens lietuvietis (Džervuss).

Aptuveni 400m līdz beigām finiša spurtu sāka Ansons, kurš pagājušajā posmā uzsvaru lika uz starpfinišiem, bet šoreiz bija pataupījis spēkus finišam. Vēl 100m līdz finišam šķita, ka Ansona mērķis piepildīsies, taču titulētā Ulda Ansona dēla plānus izjauca Bogdanovičs, kurš tomēr ar spēcīgu sprintu finiša līniju pirmais, pirmo reizi šogad iekļūstot trijniekā un kļūstot par ceturto dažādo uzvarētāju. Arī Ansons ar otro vietu un Džervuss ar trešo vietu pirmo reizi iekļuva Top 3, savukārt iepriekšējos posmos trijniekā tikušajam Vosekalnam, kurš nupat kļuvis par tēvu, nācās samierināties ar ceturto vietu.

Sieviešu konkurencē, nepiedaloties pagājušā posma pārliecinošajai uzvarētājai Olīvijai Baleišitei, kura nupat Tokijā ieguva 17. vietu trekā, pirmo vietu izcīnīja Madara Āboma, kura spraigā finiša spurtā par 0,2 sekundēm apsteidza Kitiju Siltumēnu, bet trešo vietu ieguva Linda Eihmane.