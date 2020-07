Biķernieku trasē notiks Rīgas lielās balvas sacensības riteņbraukšanā

Trešdien, 15. jūlijā, Biķernieku kompleksajā sporta bāzē norisināsies Rīgas lielās balvas sacensības riteņbraukšanā bērniem un jauniešiem vecumā no 3 – 18 gadiem.

Rīgas lielās balvas sacensības tiks rīkotas pirmo reizi. Sacensības notiks vienā no drošākajām un veselīgu dzīves veidu atbalstošākajām vietām – Biķernieku trasē. Rīkotāji būs parūpējušies par aizraujošām distancēm, kurās sportisko azartu noķer varēs visa vecuma jaunie velo cienītāji. Pateicoties Rīgas domes atbalstam, dalība visiem bērniem un jauniešiem vecumā no 3 – 18 gadiem būs bez maksas. Pie tam, par godam veiktu distanci katrs no dalībniekiem saņems gardu pārsteiguma balvu no atbalstītājiem.

Kā pirmie Rīgas lielo balvu atklās paši mazākie braucēji, kas pirmos braucienus veiks no pulksten 13:00. Bērnu braucieni notiks sadarbībā ar lielāko bērnu velo pasākumu rīkotāju – "Riteņvasara". Sacensību centrs, kurā būs pieejami dalībnieku numuri un iespēja reģistrēties, tiks atvērts pulksten 12:00. Atkarībā no vecuma grupas un velosipēda, bērni veiks distanci no 200 metriem līdz 2 kilometriem. Bērnu braucieni tiks rīkoti dalībniekiem no 3 – 12 gadiem.

Pulksten 14:00 ar D grupas puišu un meiteņu, kā arī C grupas meiteņu sacensībām, lielajā trasē sāksies jaunatnes šosejas braucieni grupas braucienā. Sekos arī C grupas zēnu un B meiteņu grupas, kā arī B jauniešu zēnu un A junioru meiteņu sacensības.

Bērnu braucienu apbalvošana notiks pulksten 15:00, bet ap 17:30 gaidāma apbalvošana arī jaunatnes grupu sportistiem. Pēc Rīgas lielās balvas sacensību noslēguma Biķernieku kompleksajā sporta bāzē pulksten 18:00 sāksies "Evelostore.com" 100 kilometru velobrauciens amatieru, elites un junioru grupu braucējiem.

Pieteikšanās sacensībām pieejama interneta vietnē – lrf.lv.