Blūms piektdien Francijā uzsāks dalību PČ MTB XCO krosā

Nelielajā Francijas kalnu pilsētiņā Les Getsā piektdien savu pirmo no diviem startiem pasaules čempionātā kalnu riteņbraukšanā (MTB) aizvadīs Latvijas čempions Mārtiņš Blūms, kurš ņem dalību saīsinātajā krosā. Svētdien Blūms startēs arī olimpiskajā (XCO) krosā.

Les Getsas kalnu pilsētiņa Alpos ir viens no lielākajiem kalnu riteņbraukšanas centriem Eiropā. Regulāri šeit tiek rīkotas pasaules līmeņa MTB XCO krosa un Downhill sacensības. Šajā gadā tieši šeit risinās pasaules čempionāts MTB XCO krosā.

Latviju nozīmīgajās sacensībās pārstāv valsts labākais kalnu riteņbraucējs Mārtiņš Blūms. Cēsinieks aizvadītajā nedēļā vēl startēja Eiropas čempionātā, kur ieņēma 30. vietu. Dienu pēc starta Minhenē, Mārtiņš jau bija ceļā uz Franciju. Šeit sportists jau piecas dienas aizvada treniņus, lai pēc iespējas labāk sagatavotos atbildīgajiem pasaules čempionāta startiem.

Piektdien pulksten 18:45 pēc Latvijas laika Blūms startēs saīsinātā krosa sacensībās. Tās ritēs vien 25 minūtes, kamēr apļa garums būs ap vienu kilometru.

Uz starta izies kopumā 48 sportisti. Mārtiņam cienījamais 13. starta numurs. Galveno favorītu lokā šajā distancē jāizceļ – pērnā gada pasaules čempions Kristofers Blevins no ASV, Alans Haterlijs no Dienvidāfrikas, Henriks Avančini no Brazīlijas, Sebastians Karstensens no Dānijas un Filipo Kolombo no Šveices.

Tikmēr svētdien notiks pamatsacensības XCO krosā. Vīru elites grupas starts gaidāms pulksten 16:15 pēc Latvijas laika. Būtiski Mārtiņam ir demonstrēt sekmīgu sniegumu saīsinātā krosa sacensībās, lai pamatsacensībās varētu startēt no pēc iespējas augstākas starta pozīcijas.