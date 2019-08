Divi latvieši vienā komandā – Liepiņš pievienojies spēcīgajai 'Trek – Segafredo' vienībai

Līgumu uz divām sezonām ar vienu no pasaules respektablākajām pasaules tūres šosejas riteņbraukšanas komandām "Trek – Segafredo" noslēdzis Latvijas elites izlases sportists Emīls Liepiņš. Tāpat šo vienību trešo gadu pēc kārtas pārstāvēs Toms Skujiņš, vēsta komanda.

No 1. augsta profesionālajā riteņbraukšanā oficiāli tiek izziņotas sportistu pārejas. Pasaules vadošās vienības jau izziņojušas savus līderus un turpina paziņot arī par citiem nozīmīgiem papildinājumiem sastāvos. Šīs sezonas izskaņā līgumi noslēdzās arī trijiem vadošajiem Latvijas riteņbraucējiem – Tomam Skujiņam, Kristam Neilandam un Emīlam Liepiņam, uzsver Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).

Divu gadu līgumu ar ASV reģistrēto "Trek – Segafredo" vienību noslēdzis 27 gadus vecais dobelnieks Emīls Liepiņš. Šosezon Beļģijas profesionālo kontinentālo vienību "Wallonie Bruxelles" pārstāvošais latvietis visaugstākajā pasaules riteņbraukšanas līmenī – pasaules tūrē – startēs pirmo gadu.

Šogad Liepiņš priecējis ar virkni augstvērtīgiem rezultātiem. Jāizceļ viņa uzvara "Coppi e Bartali" velobrauciena posmā, kā arī godalgas Beļģijas, ZLM un Austrijas tūres posmos, ceturtā vieta "Ronde van Drenthe" klasikā un citi atzīstami rezultāti.

Liepiņa karjera strauju augšupeju piedzīvoja 2017. gadā. Pārstāvot "Rietumu banka – Rīga" un "Delko Marseille Provence KTM" vienības, viņš izcīnīja 14 goda pjedestālus. Sekoja sekmīgs gads Lielbritānijas vienībā "One Pro Cycling", kad Liepiņš uzvarēja Beļģijas kausa posmā un velobraucienos Horvātijā, guva godalgas britu tūres posmos un reāli cīnījās par medaļu Eiropas čempionātā.

Dobelniekam "Trek – Segafredo" rindās būs iespēja turpināt progresēt un kļūt par komandas līderi līdzenuma sacensībās, kur par uzvarām cīnās tieši sprinteri. Iepriekšējos gadus šo lomu uzņēmās Džons Degenkolbs, kurš turpmāk pārstāvēs "Lotto Soudal" krāsas.

