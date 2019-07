Foto: Lieliskā gaisotnē Siguldā aizvadīts Latvijas čempionāts MTB Olimpiskajā krosā

Svētdien Siguldā esošajā "Fischer" slēpošanas centrā karstos laika apstākļos aizvadīts Latvijas čempionāts kalnu riteņbraukšanā Olimpiskā krosa disciplīnā. Elites vīru grupā čempiona titulu ieguva Mārtiņš Blūms no "CST Sandd Bafang" komanda. Elites dāmu konkurencē nepārspēta bija Ingrīda Šmite (Baldones velokomanda), kamēr junioru grupās uzvarēja – Arvo Godiņš ("ZZK") un Santa Sanija Jurgena ("Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree").

Pēc daudzu gadu pārtraukuma Latvijas čempionāts MTB Olimpiskajā krosā atgriezās skaistajā Siguldā. Vairāk nekā 150 MTB cienītājus lieliski uzņēma "Fischer" slēpošanas centrs. Sacensību trase lielākajai daļai dalībnieku bija labi zināma. Tā bija izveidota Gaujas senlejā. Netrūka ne stāvu kāpumu un nobraucienu, tehnisku taciņu, tramplīnu un akmens sekcijas.

Elites vīriešu grupā piedalījās visi šobrīd labākie pašmāju MTB braucēji. Pēc ievadapļa vadībā izvirzījās Arnis Pētersons, kuram sekoja Mārtiņš Blūms un Oskars Muižnieks. Pirmajā aplī situācija gan mainījās. Vadību izkaroja Blūms, bet aiz viņa bija Muižnieks, Kārlis Baltacis un Uldis Ālītis. Pētersons tikmēr bija spiests no sacensībām izstājāties.

Turpinājumā Blūms ievērojami palielināja savu pārsvaru, apliecinot, ka 19. vieta Pasaules kausa posmā nebija nejauša. Mārtiņš, līdzjutēju atbalstīts finišēja pārliecinošā pirmajā vietā. Trasē viņš pavadīja 1 stundu 24 minūtes un 8 sekundes. Otro vietu izcīnīja "DTG – MySport" vienību pārstāvošais Oskars Muižnieks, kuru no uzvarētāja šķīra 6 minūtes un 55 sekundes. Labāko trijnieku noslēdza Kārlis Baltacis ("Patria – Bottecchia"), kurš beigu daļā atrāvās no Ulda Ālīša. Labāko sešiniekā iekļuva arī "NN Sporta kluba" pārstāvji – Artūrs Krasts un Dāvis Dzenis.

Junioru puišu grupā 11 dalībnieku konkurencē dominēja "ZZK" braucēji. Līdz pat pēdējam aplim kopā brauca Arvo Godiņš un Rodžers Petaks. Noslēdzošajos kilometros Godiņš spēja aizmukt no komandas biedra un finišēt pirmais. Trenera Vilmāra Tomsona audzēknis trasi veica pēc 53 minūtēm un 31 sekundes. 24 sekundes vēlāk finišēja Rodžers Petaks, kuram sudraba medaļa. Tikmēr, aizvadot pirmo pilno sezonu MTB, trešais bija Mareks Balodis ("ZZK").

Elites sieviešu grupā nebūt ne vieglā cīņā četru apļu garumā, čempiones titulu ieguva Ingrīda Šmite no Baldones velokomandas (01:12:53). 41 sekundi vēlāk finišēja un otro vietu ieguva daugavpiliete Vija Frīda. Junioru meiteņu grupā savu ceturto čempiones kreklu šogad ieguva Santa Sanija Jurgena no "Dobeles dzirnavnieks/ Feel Free". Trīs apļus viņa pievarēja pēc 51 minūtes un 57 sekundēm. Sudraba godalga Šarlotei Elzai Mednei ("KS Sporta klubs"), bet bronza tika Helēnai Mūrniecei ("VW Komerctransports – Veloprofs.lv").

"Cycling for all" vīru grupā drošu uzvaru guva Mūrnieces komandas biedrs Didzis Slaidiņš. Viņš četrus apļus nobrauca 53 minūtēm un 46 sekundēm. Otrais šajā grupā Lauris Purniņš no "DTG – MySport", bet trešais "Subaru AD REM Auto" braucējs Nauris Birkentāls no Talsiem. Šajā pat grupā meitenēm čempione Zane Ķelpe no "Garkalne MTB", kurai sekoja baldoniete Anita Antone.

Jauniešiem (3 apļi)

1. Ronalds Blumbergs, KS Sporta klubs, 42:21

2. Oskars Blumbergs, KS Sporta klubs, +00:00:00

3. Kārlis Klismets, RRS Grīva/ MSĢ, +00:01:55

Jaunietēm (2 apļi)

Evelīna Ermane Marčenko, Dobeles sporta skola, 37:02

Zēniem (2 apļi)

1. Kārlis Ancāns, RRS Dzirciems, 31:28

2. Gusts Lapiņš, Kuldīga, +00:01:59

3. Krišjānis Justs Ratnieks, RRS Dzirciems, +00:02:55

Meitenes (2 apļi)

1. Klinta Zvejniece, Smiltenes BJSS, 40:31

2. Rūta Rebeka Binovska, RRS, +00:03:24

Master 1 – 2 grupā (4 apļi)

1. Edgars Brigmanis, DTG – MySport, 57:42

2. Roberts Draugs, Hawaii Express Scott, +00:00:40

3. Reinis Avens, Ebike Machine, +00:02:45

Master 3 – 4 grupā (4 apļi)

1. Agnis Apse, Velolifestyle/ Smiltenes BJSS, 58:57

2. Aigars Krasts, NN Sporta klubs, +00:06:43

3. Raimonds Brokāns, NN Sporta klubs, +00:10:10

Master 5+ grupā (3 apļi)

1. Agris Kalējs, Valmieras velo vienība 53:36

2. Jānis Rutkups, Livelo, +00:02:47

3. Viktors Baumanis, Latvello, +00:06:00

Open 17+ vīri (3 apļi)

1. Jānis Bisenieks. Patria Bottecchia, 42:53

2. Rolands Zarītis, Patria Bottecchia, +00:01:13

3. Andris Romanovskis, KS Sporta klubs, +00:03:16

Open 13 – 16 puiši (2 apļi)

1. Tomass Randa, 33:26

2. Artjoms Sergijevics, Engures sportam, +00:01:06

3. Ričards Lošins, +00:02:41

Open 17+ dāmas (2 apļi)

1. Laura Lāce, 47:43

Open 13 – 16 meitenes (2 apļi)

1. Elēna Selga, Hawaii Express Scott, 46:21

2. Linsija Sila, +00:10:18