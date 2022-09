Foto: Mārupes velosvētkos noskaidroti Latvijas čempioni kritērija braucienā

Nedēļas nogalē Jaunmārupē aizvadīti "Mārupes velosvētki", kuros piedalījās vairāk nekā 400 dalībnieku. Pasākuma laikā tika noskaidroti arī Latvijas čempioni kritērija braucienā. Kungu konkurencē par valsts čempionu kļuva Artis Roze.

"Mārupes velosvētki" tika sarīkoti ar Latvijas Riteņbraukšanas federācijas iniciatīvu un Mārupes novada pašvaldības atbalstu. Sacensības visas dienas garumā pulcēja vairāk nekā 400 lielu un mazu braucēju. Ar skaistiem muzikālajiem sveicieniem sportistus iepriecināja Mārupes novada mūziķi, kamēr ļoti azartiski izvērtās bērnu un Tautas braucieni, kas pulcēja kuplu skaitu Mārupes novada iedzīvotāju un viesus no visas Latvijas.

Pasākuma ietvaros notika arī atjaunotais Latvijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā kritērija braucienā. Sacensību organizatori bija izvēlējušies visai tehnisku apli, kurā netrūka ne tiltiņu šķērsošanas, ne parka celiņu, velo ceļu un arī kritieni platāku ielu.

Vīru konkurencē kritērija brauciens izvērtās ļoti spraigs un notikumiem bagāts. Sākuma daļā galvenā cīņa notika starp četriem sportistiem – Andri Vosekalnu, Kristapu Knopu, Matīsu Kaļveršu un Arti Rozi. Nelielu vadību punktu izteiksmē iekrāja Roze, bet tad divatā atrāvās Vosekalns un Kaļveršs. Abi gan nesastrādās un konkurenti viņus panāca. Sekoja Arta Rozes solo atrāviens, kas izrādījās izšķirošs. "Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree" komandas braucējs katrā aplī vāca lielākos punktus un palika konkurentiem nenoķerams. Viņam uzvara gan absolūti, gan Master 1 grupā. Otrā vieta Andrim Vosekalnam ("Evelo team"), bet trešais absolūti palika Kristaps Knops, kurš šo panākumu nodrošināja vien pēdējā finišā. Labi sacensības iesākušais Matīss Kaļveršs distances laikā uz brīdi zaudēja pozīcijas, vēlāk atkal tās atgūstot. Beigās Matīsam ceturtā vieta, bet savā grupā viņš bija otrais. Vēl pie punktiem tika arī Agris Vindecs.

Junioru grupā intrigu par uzvarētāju distances vidū izkliedēja "MSĢ" sportists Rihards Reinfelds, kurš devās solo atrāvienā, iegūstot uzvaras visos atlikušajos starpfinišos un kļūstot par valsts čempionu. Otrā vieta Dāvim Gludavam ("MSĢ/ RK Liepāja"), bet trijnieku noslēdza vēl viens Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēknis Dominiks Timšāns.

Jauniešu sacensības izcēlās ar ļoti daudziem sportistu velosipēdu riepas plīsumiem. Tikmēr visnaskāk par punktiem cīnījās kuldīdznieki – Ulvis Zvirbulis un Kaspars Šalme – rīdzinieks Klāvs Milčs un "MSĢ/ RK Liepāja" sportists Markuss Lagzdiņš. Turpinājumā sekmīgs solo uzbrukums padevās Šalmem, kurš arī izcīnīja uzvaru, kļūstot par valsts čempionu. Otrā vieta Milčam, kamēr trešo vietu sīvā cīņā sev izcīnīja Zvirbulis.

C grupā zēniem pirmā apļa kritiens visai ātri lielu vadību ļāva iegūt galvenajiem favorītiem – Helvijam Kanceram, Georgam Tjuminam un Arvīdam Loginam (visi "MSĢ/ RRS"). Abus panākt izmisīgi centās Toms Strēlis. Uz brīdi tas viņam izdevās, bet drīz vien Strēlis atkal iepalika un panākt viņu spēja Marks Jakobsons ("MSĢ/ RRS"). Visos lielajos starpfinišos uzvaras guva Kancers. Latvijas čempions grupas braucienā pievienoja savai panākumu sērijai arī kritērija čempiona titulu. Sīvā cīņā par otro vietu Georgs Tjumins pārspēja Arvīdu Loginu.

D grupas puišu un C, kā arī D grupas meiteņu apvienotajā braucienā starpfinišos konkurentiem lielas cerības nedeva "RRS" jaunais sportists Valts Skujiņš. Beigu daļā otro vietu sev nodrošināja kuldīdznieks Lūkass Sitņiks, kamēr uz bronzas medaļu pēdējā starpfinišā izrāva Ķekavas NSS jaunais braucējs Oskars Pauls Štrauhmanis. C grupā meitenēm ļoti pārliecinošs triumfs Katei Skujiņai, kurai sekoja komandas biedrenes no "RRS" – Laura Klismete un Katrīna Amanda Kozlovska.

Lai popularizētu dāmu riteņbraukšanu, notika arī jauniešu, junioru un sieviešu apvienotais brauciens, tajā sacenšoties Latvijas un Ukrainas sportistēm. No mūsu meitenēm visaktīvāk punkti krājās "Dobeles Dzirnavnieks/ FeelFree" komandas braucējas – Linda Eihmane un Madara Āboma. Turpinājumā sekmīgs atrāviens uzvaru atnesa Ukrainas jaunajai sportistei Jūlijai Pčelintsevai. Otrā braucienā bija Linda Eihmane, bet trešā Madara Āboma.

Pirmo reizi tika sarīkots kungu 50+ brauciens. Tajā uzvarēja smiltenietis Agnis Apse. Otrā vieta Rotislavam Stapjakam, bet trešais brauciena absolūtajā vērtējumā izrādījās Žans Ribaks.

Rezultāti citās grupās:

DM:

1. Grieta Kreita, Ķekavas NSS

2. Viviana Vistiņa, Dobeles SS

3. Nonna Vlasenko, RRS

BM:

1. Valeria Ponomarenko, Ukraina, 5 punkti

2. Paula Patrīcija Tilko, RRS

3. Līva Šlosberga, RRS

Juniores:

1. Jūlija Pčelintseva, Ukraina, 33 punkti

2. Linda Eihmane, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree / Dobeles SS, 26 punkti

3. Olha Dehitar, Ukraina, 16 punkti

Open dāmas:

1. Madara Āboma, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree, 20 punkti

2. Gunita Barisa, Latvian Cycling girls

3. Anete Ābelniece, Latvian Cycling girls

Open vīri:

1. Andris Vosekalns, Evelo team, 31 punkti

2. Matīss Kaļveršs, Astana DT, 21 punkti

3. Agris Vindecs, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree, 4 punkti

Masters1:

1. Artis Roze, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree, 54 punkti

2. Kristaps Knops, Evelo team, 21punkti

3. Kirils Pogodins, Dako Ziemeļvidzeme

Masters 2:

1. Juris Visockis, Evelo team

2. Normunds Milčs

Masters 4:

1. Agnis Apse, VeloLifestyle/ Smiltenes BJSS, 39 punkti

2. Rotislavs Stapjaks, Velo+ Bottari Baltic, 20

3. Kaspars Beitāns, X Sports, 2

Masters 5:

1. Žans Ribaks, 7 punkti

2. Dmitrijs Jankovs, MTB Grobiņa, 5 punkti

3. Ints Celmraugs, Puķu kurjers, 4 punkti

Masters 7:

1. Uldis Rutka, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree, 2 punkti

Masters 9:

1. Mečislavs Bartušēvics, Mārupe