'Giro d'Italia' trešajā posmā uzvar nīderlandietis van der Horns

Nīderlandes riteņbraucējs Tako van der Horns no "Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux" komandas pirmdien svinēja uzvaru daudzdienu velobrauciena "Giro d'Italia" trešajā posmā.

Pirmdien riteņbraucējiem bija jāmēro 190 kilometrus gara distance, kuras beigu daļā bija vairāki kāpumi.

Van der Horns bija viens no astoņiem riteņbraucējiem, kuri no lielās grupas aizbēga jau pēc veiktiem pieciem kilometriem. Viņš astoņus kilometrus pirms finiša aizbēga arī no otra "bēgļu" pulkā palikušā - Šveices braucēja Simona Pelo no "Androni Giocattoli - Sidermec", lielo grupu apsteidzot par četrām sekundēm un svinot vienu no lielākajiem panākumiem riteņbraucēja karjerā.

Pirmais grupas sprintā bija itālietis Davide Čimolai ("Israel Start-Up Nation"), kurš cīņā par vietu uz goda pjedestāla apsteidza slovāku Peteru Saganu.

Kopvērtējumā līderis joprojām ir itālis Filipo Ganna ("Ineos Grenadiers"), kurš "Jumbo Visma" komandas pārstāvi Tubīasu Fosu apsteidz par 16 sekundēm, bet beļģi Remko Evenpūlu ("Decuninck - Quick Step") - par 20 sekundēm.

Līdzšinējais otrās vietas ieguvējs no "Jumbo Visma" itālis Edoardo Afīni šajā posmā atpalika un kopvērtējumā ieņem vien 116.vietu ar deviņu minūšu un 45 sekunžu atpalicību no līdera.

Otrdien sportistiem būs jāveic 187 kilometrus garš posms ar trim kategorizētajiem kāpumiem distances otrajā pusē.

Jau ziņots, ka sestdien pēc pirmā posma ceļā uz viesnīcu kritienu piedzīvoja "Israel Start - Up Nation" komandu pārstāvošais latvietis Krists Neilands, kurš lauza atslēgas kaulu un nevarēja turpināt savā karjerā trešo "Giro d'Italia".

"Giro d'Italia" velobrauciens šogad svin savu 104.gadskārtu.

Velobrauciens norit no 8. līdz 30.maijam, kad tas finišēs Milānā ar 29,4 kilometru garu individuālo braucienu. Pērn Itālijas tūre norisinājās oktobrī un uzvaru tajā svinēja brits Teo Geigens-Hārts.