Igaunijas riteņbraucējs Tāramē uzvar 'Vuelta a Espana' trešajā posmā un kļūst par kopvērtējuma līderi

Igaunijas riteņbraucējs Reins Tāramē trešdien izcīnīja uzvaru prestižā daudzdienu velobrauciena "Vuelta a Espana" trešajā posmā, kļūstot par Spānijas tūres kopvērtējuma līderi.

Pirmdien riteņbraucēji veica 202,8 kilometrus garu posmu ar diviem trešās kategorijas kāpumiem un finišu ar pirmās kategorijas kāpumu 755 metru augstumā.

"Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux" komandu pārstāvošais Tāramē piedalījās dienas atrāvienā un nepilnus trīs kilometrus pirms finiša aizbrauca no vadošajiem sportistiem, svinot solo uzvaru. Tāramē distanci beidza piecās stundās 16 minūtēs un 57 sekundēs.

Peletons, kurā bija arī tūres favorīts un iepriekšējais kopvērtējuma līderis Primožs Rogličs no Slovēnijas ("Jumbo-Visma"), vienubrīd palaida atrāvienu deviņu minūšu attālumā un pēdējā kāpumā nenoķēra visus bēgļus, tādējādi sarkano līdera kreklu ieguva igaunis.

Tāramē par 21 sekundi apsteidza citu atrāviena dalībnieku amerikāni Džo Dombrovski (UAE), bet vēl 15 sekundes vēlāk finišēja francūzis Kenijs Elisons ("Trek-Segafredo"). Rogličs finišēja septītais minūti un 48 sekundes aiz uzvarētāja, šajā pašā grupā bija arī tādi riteņbraucēji kā kolumbietis Migels Anhels Lopess, spānis Alehandro Valverde (abi - "Movistar"), brits Edams Jeitss, kolumbietis Egans Bernals (abi - "Ineos Grenadiers") un spānis Mikels Landa ("Bahrain - Victorious").

Minūti aiz Rogliča finišēja olimpiskais čempions ekvadorietis Ričards Karapass ("Ineos Grenadiers"), kurš taga slovēnim kopvērtējumā zaudē vienu minūti un 45 sekundes.

Tāramē pēc uzvaras pauda, ka ir labā sportiskā formā, un slavēja komandas sporta direktora Valērio Pivas darbu. Abi vakar pārrunājuši iespējas uzvarēt pirmdienas posmā.

"Ticēju saviem spēkiem, jo esmu labā formā. Šodien visu izšķīra tas, vai peletons mūs noķers vai nē. Kad sapratu, ka tas var būt pa spēkam, sāku apdomāt, cik labā formā ir Džo un Kenijs. Visi braucēji no atrāviena bija spēcīgi, bet par viņiem abiem bija lielākās bažas. Līdzīgā situācija jau esmu atradies - kad uzvarēju posmu "Giro d'Italia", Džo bija trešais. Šodien ticēju saviem spēkiem," portāls "Cyclingnews.com" citē Tāramē teikto.

"Līdera sarkanais krekls man nozīmē daudz. Esmu 34 gadus vecs un man turpmākajā karjerā vairs nav priekšā daudz sezonu. Man ir uzvaras gan "Giro d'Italia", gan "Vuelta a Espana", taču ļoti sapņoju par līdera kreklu kādā no grandtūrēm. Vismaz uz pāris dienām, lai varētu izbaudīt un sajust, kā tas ir. Šodien to paveicu un esmu par to ļoti laimīgs," turpināja Tāramē.

Kopvērtējumā Tāramē par 25 sekundēm apsteidz Elisonu un par 30 sekundēm Rogliču. Tuvākie divi būs līdzenumu posmi, tāpēc tajos situācija kopvērtējumā varētu arī īpaši nemainīties.

34 gadus vecais Tāramē vienā no "Vuelta a Espana" posmiem uzvarēja pirms desmit gadiem. Tāpat viņš pirmais finišēja vienā no 2016.gada "Giro d' Italia" etapiem. Tāramē ir otrais no Igaunijas riteņbraucējiem, kurš uzvilcis līdera kreklu kādā no lielajām tūrēm - 1999.gadā "Tour de France" dzeltenajā kreklā sešas dienas pabija Jāns Kirsipū.

Pēdējā no lielajām tūrēm finišēs 5.septembrī Santjago de Kompostelā.

Šogad tajā nepiedalīās neviens no Latvijas riteņbraucējiem. Tuvu tam bija Krists Neilands, taču trauma latvietim liedza debitēt "Vuelta a Espana".