Kuldīgā noskaidroti Latvijas jaunatnes čempioni šosejas riteņbraukšanā

Sestdien Kuldīgā norisinājās trenera Jāņa Baukša piemiņas kauss šosejas riteņbraukšanā, kas vienlaikus bija arī Latvijas čempionāts jaunatnes grupām. Valsts čempiona titulus grupas braucienā ieguva – Toms Ustups, Rūta Zibene, Kriters Celitāns un Ilze Upeniece. Savukārt "Open" grupas sacensībās triumfu guva mājinieks Viesturs Lukševics, ziņo Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).

Jau sesto gadu pēc kārtas, lai godinātu panākumiem bagātā Kuldīgas sporta skolas direktora Jāņa Baukša piemiņu, tika rīkots viņa vārdā nosauktās divu dienu garās šosejas riteņbraukšanas sacensības. Papildus sportisko intrigu un prestižu tām piedeva Latvijas čempionāta grupas braucienā iekļaušana B un C grupām, kā arī Latvijas jaunatnes un pieaugušo kausa izcīņas posmi.

Sestdien Kuldīgas Jāņkalnā notika grupas brauciena sacensības. Kā pirmie sacensības aizvadīja C grupas zēni, C grupas meitenes un B grupas jaunietes. Dalībnieki sacentās 39 kilometru garā distancē. Lai arī trases laikā notika vairāki atraušanās mēģinājumi, tomēr uzvarētāja liktenis noskaidrojās vien finiša kāpumā.

Tajā ātrākais, neskatoties uz velosipēda tehniskām problēmām, bija "Hawaii Express – Scott" komandas sportists Kristers Celitāns. Viņam triumfs Latvijas čempionātā C grupā zēniem. Trasē Kristers pavadīja 1 stundu 10 minūtes un 56 sekundes. Sudraba godalgu ieguva Klāvs Milčs no RRS/"Alfa" (+00:00:00), bet trešā vieta dobelniekam Ralfam Vistiņam (+00:00:00). Kopumā C grupas sacensībās startēja 32 dalībnieki.

B grupā jaunietēm par Latvijas čempioni un Jāņa Baukša piemiņas kausa ieguvēju kļuva RRS/"Alfa" pārstāve Rūta Zibene. Rīdziniece distancē pavadīja 1 stundu 10 minūtes un 59 sekundes. Otrā vieta Dobeles sporta skolas riteņbraucējai Lindai Eihmanei (+00:00:03), bet labāko trijnieku noslēdza Diāna Sauša (RRS/"Belo CP"). C grupā meitenēm pirmo vietu sacensībās ieguva un par Latvijas čempioni kļuva Ķekavas sporta skolas sportiste Linda Upeniece.

Ar lielu interesi tika gaidītas B grupas jauniešu sacensības. Kopumā 69 kilometru garajā grupas braucienā startēja 27 dalībnieki. Galvenā favorīta loma pērnā gada čempionam Tomam Ustupam no RRS/"Purvciems", kuram lielāko konkurenci solījās izrādīt Mārtiņa Trautmaņa vadītie Murjāņu sporta ģimnāzijas jaunieši ar ķekavnieku Rihardu Reinfeldu priekšgalā.

Arī šeit viss izšķīrās vien finiša kāpumā. Favorīta statusu itin droši apliecināja Ustups. Treneru Gata Smukuļa un Jāņa Krišlauka audzēknis par Latvijas čempionu kļuva otro gadu pēc kārtas. Trasē viņš pavadīja 1 stundu 48 minūtes un 22 sekundes. Otro vietu ar tādu pat laiku ieguva Rihards Reinfelds, kamēr uz goda pjedestāla trešā pakāpiena kāpa Dobeles sporta skolas pārstāvis Klāvs Sīmanis (+00:00:00). A junioru meiteņu grupā cīņā par Baukša piemiņas kausu un Latvijas jaunatnes kausa punktiem labākā bija RRS/"Vecmilgrāvis" riteņbraucēja Lāsma Elza Vaivode.

Junioru, amatieru un elites braucēji dienas kulminācijā par Jāņa Baukša piemiņas kausu sacentās 94 kilometru garajā distancē. Šīs sacensības ar 2. kategoriju bija iekļautas Latvijas kausa šosejas riteņbraukšanā kalendārā. Distancē bija iekļauts 200 metru garš grants ceļa posms, bet rīkotāji bija parūpējušies arī par četriem starpfinišiem.

Jau no pirmajiem kilometriem distancē tika turēts ļoti augsts temps. Sānu vējā grupa dalījās vairākās mazās daļās. Vadībā izvirzījās trīs kuldīdznieki – Viesturs Lukševics, Kristaps Pelčers (abi "Amore&Vita – Prodir"), kā arī Arvis Sprude ("Evelo team"). Turpinājumā Lukševics un Sprude attālinājās no Pelčera.

Jau tuvojoties finišam, favorīta statusu apliecināja pērnā gada šo sacensību uzvarētājs Viesturs Lukševics, kurš nonāca solo vadībā. Viņš arī svinēja itin pārliecinošu solo uzvaru. To viņš veltīja savam pirmajam trenerim Jānim Baukšim. Trasē Viesturs pavadīja 2 stundas 12 minūtes un 48 sekundes. Otro vietu ieņēma Arvis Sprude (+00:00:22). Savukārt piecu braucēju sekotāju grupiņa finišēja 1 minūti un 20 sekundes aiz uzvarētāja. Ātrākais tajā bija un trešo vietu ieguva Raivis Ritums ("Dobeles dzirnavnieks"/"FeelFree"). Labāko sešiniekā iekļuva arī – Ēvalds Pavlovs (ZZK), Agris Vindecs (RRS/"Belo CP") un Ģirts Vēvers ("Evelo team").

Jāņa Baukša piemiņas kausa rezultāti "Open" klasē pa vecuma grupām:

Elite/ CFA:

1. Viesturs Lukševics, Amor&Vita - Prodir

2. Arvis Sprude, Evelo team

3. Raivis Ritums, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree

Juniori:

1. Kārlis Klismets, MSĢ/ RRS

2. Rauls Gūtmanis, MSĢ/ RK Liepāja

3. Aivis Leibmans, Dobele dzirnavnieks/ FeelFree

M1:

1. Imants Vēliņš, Virsotne/ Marmot

2. Nauris Inovskis, Evelo team

3. Kristaps Knops, ZZK

M2:

1. Vitlālijs Korņilovs, ZZK

2. Ģirts Melbārdis, Virsotne/ Marmot

3. Volodymr Guschin, ZZK

M3:

1. Ģirts Vēvers, Evelo team

2. Andris Balodis, Virsotne/ Marmot

3. Māris Kalējs, Tukums/ Colnago Latvija

M4:

1. Egons Rozenfelds, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree

2. Aigars Zvingulis, Virsotne/ Marmot

3. Dainis Šīns