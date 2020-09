Laizāne pasaules čempionātā grupu braucienā ierindojas 82. vietā ; uzvara titulētajai van der Bregenai

Latvijas riteņbraucēja Lija Laizāne sestdien pasaules čempionātā riteņbraukšanā grupas braucienā ierindojās 82.pozīcijā, kamēr otro zelta godalgu šajās meistarsacīkstēs ieguva titulētā nīderlandiete Anna van der Bregena.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sestdien dāmām grupu braucienā bija jāveic 143 kilometrus gara distance, kas tika sadalīta piecos apļos. Daļa no distances bija jāmēro pa Imolas autotrasi, kurā nesen tika aizvadīts Pirmās formulas (F-1) posms.

Uzvaru grupas braucienā svinēja nīderlandiete Anna van der Bregena, kura finišu pēc distancē pavadītām četrās stundām deviņām minūtēm un 57 sekundēm sasniedza vienatnē.

Van der Bregena, kura karjeras laikā kronēta arī par olimpisko un Eiropas čempioni, uzvaru svinēja arī distancē ar individuālo startu. Šīs sacīkstes pasaules čempionātā notika ceturtdien.

Otro vietu izcīnīja viņas tautiete Annemīka van Vlētena, kura uzvarētājai zaudēja vienu minūti un 20 sekundes un finiša spurtā apsteidza itālieti Elīzu Longo Borgīni.

Laizāne starp 145 riteņbraucējām finišēja 82. vietā, līderei zaudējot 22 minūtes un 57 sekundes.

Nīderlandes izlases pārstāves pasaules čempionātā uzvarējušas jau pēdējos četros gados. Šī ir tikai otrā valstsvienība, kas riteņbraukšanas vēsturē izcīnījusi četrus pasaules čempionāta titulus pēc kārtas. Laika posmā no 1985. līdz 1990.gadam to uzvaras laurus plūca Francija.

Latviju pasaules čempionātā pārstāv pieci sportisti. Elites vīru grupas braucienā, kas notiks svētdien, no pašmāju braucējiem startēs sekmīgi "Tour de France" aizvadījušie Toms Skujiņš un Krists Neilands. Viņiem pievienosies arī jaunais Latvijas čempions grupas braucienā Viesturs Lukševics.

Sieviešu konkurencē Latvijai ir divas pārstāves - Dana Rožlapa, kura ceturtdien individuālajā braucienā uzrādīja 29.ātrāko laiku, kā arī daudzkārtējā Latvijas čempione Laizāne.

Sākotnēji pasaules čempionātam šosejas riteņbraukšanā bija jānotiek Šveices kalnu pilsētiņā Ēglā, kur atrodas arī Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības (UCI) mājvieta. Augustā Šveices valdība gan lēma pastiprināt ierobežojumus, lai apkarotu Covid - 19 straujo izplatību. Pieņemtie lēmumi pasaules čempionāta norisi Šveicē padarīja neiespējamu.

Operatīvi UCI strādāja pie čempionāta pārcelšanas uz citu valsti. Nozīmīgo sacensību norise tika pārcelta uz Itālijas pilsētu Imolu, kas atrodas netālu no Boloņas. Sacensības norisināsies šajā nedēļā no no ceturtdienas līdz svētdienai. Čempiona tituli šogad tiks noskaidroti tikai elites grupā, bet iepriekš pasaules čempionātā startēja arī junioru un U-23 grupu sportisti.

Sacensību distanču reljefs Imolā solās būt kāpumiem bagāts, kas būs parocīgāk tiem riteņbraucējiem, kuri labi sevi var apliecināt daudzos dažāda garuma un stāvuma kāpumos. Sprinteriem un klasiku speciālistiem šī distance nav īsti piemērota.