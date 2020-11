Liepiņam Spānijas tūrē otro dienu pēc kārtas 139. vieta

Latvijas riteņbraucējs Emīls Liepiņš ("Trek-Segafredo") ceturtdien daudzdienu sacensību "Vuelta a Espana" 15.posmā otro reizi pēc kārtas ierindojās 139.vietā, kamēr pirmo uzvaru kādā no "grandtūres" posmiem izcīnīja beļģis Jaspers Filipsens.

Ceturtdien riteņbraucēji mēroja 230,8 kilometrus garu distanci ar pieciem trešās kategorijas kāpumiem.

Distances otrajā pusē (30 kilometri līdz finišam) no nelielās līderu grupas atrāvās itālis Matia Kataneo ("Deceuninck - Quick Step"), viņam uz brīdi spējot iekrāt aptuveni pusotras minūtes pārsvaru. 13 kilometrus pirms finiša viņš arī bija pirmais pēdējā kāpumā, bet tobrīd jau bija sācies lietus un gana liels vējš.

Itālis nobraucienā vienatnē cīnījās ar pretvēju, kā rezultātā trīs kilometrus pirms finiša viņu panāca peletons. Kilometru vēlāk peletons jau bija izstiepies, bet pēdējos 100-200 distances metros uzvaru izrāva beļģis Filipsens (UAE), kuram šī bija pirmā uzvara "grandtūrēs". Viņš distancē pavadīja sešas stundas 22 minūtes un 36 sekundes, finišējot 93 sportistu lielā grupā.

Otro vietu izcīnīja vācietis Paskāls Akermans ("Bora - hansgrohe"), bet uzreiz aiz viņa tautietis Janiks Šteimle ("Deceuninck - Quick Step").

No Liepiņa komandas augstvērtīgāko sniegumu demonstrēja nīderlandietis Kūns de Korts (17.vieta), kamēr latvietis ierindojās 139.pozīcijā, finišēdams grupā, kas līderim zaudēja nepilnas 14 minūtes. Arī dienu iepriekš Liepiņš finišēja 139.vietā.

Kopvērtējuma ieskaites laiks tika uzņemts vien no pēdējiem trim distances kilometriem, jo netālu no finiša uz asfalta bija eļļas plankums. Sportistu iepriekš iekrātais pārsvars pār konkurentiem šajā etapā netiks ņemts vērā.

Kopā ar līderi finišēja kopvērtējuma līderis Primožs Rogličs no Slovēnijas ("Jumbo-Visma"), viņam saglabājot sarkano kreklu. Viņš par 39 sekundēm apsteidz ekvadorieti Ričardu Karapasu ("Ineos Grenadiers"), bet Hjū Kārijs no Lielbritānijas ("Education First") atpaliek par 47 sekundēm. Liepiņš ieņem 126.vietu, līderim zaudējot aptuveni trīs stundas un 16 minūtes.

Piektdien sportistiem priekšā 162 kilometrus gara distance ar startu Salamankā. 16.posmā būs jāpievar viens otrās un viens pirmās kategorijas kāpums, kas atrodas nepilnus 40 kilometrus pirms finiša.