Liepiņam vēl viens teicams sniegums velobraucienā Austrālijā

Ceturtdien Austrālijā aizvadīts prestižā pasaules tūres daudzdienu velobrauciena "Santos Tour Down Under" otrais posms. Tajā augsto septīto vietu kāpumiem bagātā distancē izcīnījis Latvijas čempions Emīls Liepiņš, kurš bija otrais no lielās grupas. No atrāviena posmā uzvarēja titulētais austrālietis Roans Deniss.

"Santos Tour Down Under" otrais posms reljefa un vēju ziņā bija daudz smagāks nekā trešdien notikušais pirmais etaps. Prestižā pasaules tūres velobrauciena dalībnieki veica 154,8 kilometru garu distanci ar trīs izteiktiem kāpumiem. Izšķirošs bija noslēdzošais kāpums vien 18 kilometrus pirms finiša. Kalna garums sasniedza trīs kilometrus, bet vidējā stāvuma pakāpe bija virs desmit procentiem.

Lai arī distance visā tās garumā sāna vēju un kāpumu dēļ bija ļoti sarežģīta, tomēr grupa tā pa īstam sadalījās noslēdzošajā kalnā. Tur izveidojās piecu sportistu liels atrāviens ar tādiem vīriem kā – Roans Deniss ("Jumbo Visma"), Saimonu Jeitsu ("Jayco AlaUla") un Džeiu Hindliju ("Bora – hansgrohe") sastāvā.

Lieliski ar komandas biedru atbalstu cīnījās arī Emīls Liepiņš, kurš kāpumu pārvarēja otrajā grupā. Liela daļa sprinteru, tostarp Maikls Metjūss un Martins Lāss ievērojami atpalika. Pirms finiša krampji piemeklēja arī kopvērtējuma līderi Alberto Betiolu, kurš tādējādi zaudēja savu līdera kreklu.

Pēdējos kilometros galvenā intriga bija par to, vai lielajai grupai izdosies panākt līderus. Lai arī kā atsevišķas komandas centās starpību likvidēt, tomēr tas neizdevās. Finišā ātrākais bija Deniss, kurš laicīgi sāka savu uzbrukumu un neatstāja cerības pārējiem atrāviena biedriem. Otrajā vietā ierindojās viņa tautietis no "UAE Team" Džeijs Vains, kamēr trijnieku noslēdza šveicietis Mauro Šmits no "Soudal Quick Step".

Sekotāju grupa finišēja 11 sekundes vēlāk. Lielisks bija Latvijas čempions Liepiņš, kurš finiša spurtā atzina tikai daudz šobrīd titulētākā austrāliešu riteņbraucēja Kaleba Jūena pārākumu. Emīlam posmā septītā vieta starp 131 finišējošo.

Kopvērtējumā līderis ir Deniss, kurš par 3 sekundēm apsteidz savu tautieti Vainu. Liepiņš veicis 50 vietu kāpumu un tagad ieņem 51. vietu, 55 sekundes aiz līdera. Velobrauciens turpināsies piektdien ar 116,8 kilometru garo sprinta etapu.

Tour Down Under 2. posms: (154,8 km)

1. Rohan Deniss, Austrālija, Jumbo Visma, 04:00:40

2. Jay Vine, Austrālija, UAE Team Emirates, +00:00:02

3. Mauro Schmid, Šviece, Soudal Quick – Step, +00:00:02

4. Simon Yates, Lielbritānija, Jayco AlUala, +00:00:02

5. Jai Hindley, Austrālija, Bora – Hansgrohe, +00:00:05

6. Caleb Ewans, Austrālija, Austrālija izlase, +00:00:11

7. Emīls Liepiņš, Latvija, Trek – Segafredo, +00:00:11

Finišēja 131 riteņbraucējs.