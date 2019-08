Liepiņš izcīna septīto vietu latviešiem veiksmīgās Norvēģijas ziemeļu tūres otrajā posmā

Latvijas šosejas riteņbraucējs Emīls Liepiņš no profesionālās kontinentālās vienības "Wallonie-Bruxelles" piektdien izcīnīja septīto vietu Norvēģijā notiekošā daudzdienu velobrauciena "Arctic Race of Norway" (UCI 2.HC) otrajā posmā, kamēr Krists Neilands no "Israel Cycling Academy" pēc šī etapa ir septītais kopvērtējumā.

Šajā posmā riteņbraucējiem bija jāveic 164 kilometrus gara distance bez kategorizētajiem kāpumiem, līdz ar to bija sagaidāma sprinteru spēkošanās finišā. Uzvaru finiša spurtā svinēja francūzis Briāns Kokārs no "Vital Concept - B&B Hotels" vienības, distanci beigdams pēc trīs stundām 31 minūtes un 11 sekundēs.

Otrais bija nīderlandietis Matjē van der Pūls ("Corendon-Circus"), bet uz goda pjedestāla trešā pakāpiena kāpa francūzis Kristofs Laporte ("Cofidis, Solutions Credits").

Sprintā par augstvērtīgu vietu iesaistījās arī Liepiņš, kurš finišēja septītajā pozīcijā. Tikmēr ceturtdien pirmajā posmā piekto vietu guvušais Neilands šoreiz bija 57.pozīcijā. Lielā grupa, kurā bija vairāk nekā 100 sportisti, finišēja ar tādu pašu laiku kā uzvarētājs.

Šajā velobraucienā nedēļas nogalē būs vēl divi posmi, kas būs smagāki nekā pirmie divi etapi.

Kopvērtējumā līderis pēc diviem posmiem ir van der Pūls, kuram tuvākie sekotāji zaudē deviņas sekundes. Tikmēr Neilands atpaliek 13 sekundes un ir septītais, kamēr Liepiņš ar 17 minūšu deficītu ieņem 45.pozīciju. Jauno braucēju vērtējumā Neilands atrodams ceturtajā vietā.

Pērn šajā velobraucienā no latviešiem piedalījās Neilands, Gatis Smukulis un Andžs Flaksis. Kopvērtējumā neviens no viņiem netika pirmajā septiņdesmitniekā.

Norvēģijas ziemeļos notiekošais velobrauciens notiek jau septīto reizi, un sacensības četros posmos norisināsies līdz svētdienai.