Liepiņš spoži debitē 'Trek – Segafrdo' komandā

Ceturtdien Spānijas salā Maljorkā notiekošajā UCI 1. kategorijas viendienu velobraucienā "Trofeo Felanitx" lielisku debiju "Trek – Segafredo" komandas sastāvā piedzīvoja 27 gadus vecais dobelnieks Emīls Liepiņš. Viņš noslēdzošajā kilometrā veica izcilu pēdējo maiņu un vistiešākajā veidā sekmēja komandas biedra Mateo Mosekti uzvaru. Latvietis ieņēma augto sesto vietu, informēja Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

Emīls Liepiņš ir pirmais no trijiem pasaules tūres komandas pārstāvošajiem šosejas riteņbraucējiem, kurš uzsācis jauno sacensību sezonu. Debiju vienā no pasaules labākajām riteņbraukšanas komandām – "Trek – Segafredo" – Liepiņš ceturtdien piedzīvoja Spānijai piederošajā Maljorkas salā, kur notika pirmās no kopumā četrām šajā nedēļā notiekošajām UCI 1. kategorijas viendienu sacensībām – "Trofeo Felantix" velobrauciens.

Tajā startēja 160 dalībnieki no pasaules tūres, pro kontinentālajām un kontinentālajām komandām. Distances garums sasniedza 170,7 kilometrus. Lai arī trasē bija iekļauti vairāki kāpumi, tas nebija šķērslis par uzvaru pacīnīties sprinteriem.

"Trek – Segafredo" komanda kā savu līderi virzīja itālieti Mateo Mosketi, kurš vienībā pavada otro sezonu. Emīls Liepiņš, būdams sprinteris, tika atstāts pēdējās maiņas veikšanai pirms izšķirošā sprinta. Sacensības ritēja ļoti nervozā gaisotnē, kas saistīts ar sezonas sākumu. Dienas atrāvienā neviens no "Trek – Segafredo" vīriem neiesaistījās, bet tā kontroli uzņēmās šīs vienības dāņu riteņbraucējs Aleksanders Kamps.

Jau 12 kilometrus pirms finiša, "Trek – Segafredo" izveidoja "vagonu", cīnoties par pozīciju grupas priekšā. Pa vienam sportisti veica savas maiņas maksimālā tempā, ziedojoties komandas interesēm. Pēdējā kilometrā Liepiņš grupas priekšā palika ar Mosketi. Dobelnieks atradās uzreiz aiz "Bora – hansgrohe" riteņbraucēja, kura mērķis bija ļaut par uzvaru cīnīties savas vienības līderim Paskālam Akermanam.

Tomēr tad savu vārdu teica latvietis. Liepiņš pārsteidza Akermanu un citus viņa komandas biedrus ar ļoti strauju paātrinājumu, liekot konkurentiem ķert viņu un komandas biedru Mosketi. Itāļu sprinteris Mosketi Liepiņa lielisko darbu pārvērta skaistā uzvarā, tādējādi turpinot "Trek – Segafredo" lielisko sezonas sākumu.

Uzvarētājs trasē pavadīja 3 stundas 41 minūti un 29 sekundes. Otro vietu ieguva Akermans, bet trešais bija spāņu riteņbraucējs no "Caja Rural" vienības Jons Aberasturi. Emīls Liepiņš pēdējos metros vairs neminās, priecājoties par komandas biedra panākumu. Latviešu riteņbraucējs finišēja sestajā vietā, lieliski debitējot savas pārstāvētās vienības sastāvā.

Nākamais starts Emīlam Liepiņam paredzēts svētdien, kad viņš Maljorkā startēs "Trofeo Palma" velobraucienā.