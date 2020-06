Muižnieks un Jaunslaviete-Kipure uzvar pirmajā MTB maratona posmā

Svētdien Ķeguma novadā notikušajā tradicionālajā "MySport" Tomes MTB maratonā 50 kilometru garajā distancē uzvaras laurus vīru konkurencē plūca Latvijas čempions un komandas "DTG – MySport" pārstāvis Oskars Muižnieks, bet dāmām nepārspēta palika Katrīna Jaunslaviete-Kipure. Komandu ieskaitē pārliecinošs panākums "DTG – MySport" vienībai, ziņo Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Svelmainos laika apstākļos svētdien Tomē startēja 2020. gada Latvijas MTB maratonu sezona. Tradīcijām bagātajā "MySport" Tomes MTB maratonā 50 kilometru distancē, kas bija sadalīta divos apļos, devās ap 270 velomīļu. Rīkotāji bija parūpējušies par visai ātru un dinamisku trasi. Lielākais izaicinājums dalībniekiem bija lielais karstums un smiltis.

Jau no pirmajiem metriem sacensību galvgalī tika turēts ļoti aktīvs temps. Pirmā apļa laikā nokomplektējās četru braucēju līderu grupiņa. Tajā ietilpa Oskars Muižnieks, Uldis Ālītis, Lauris Purniņš ("DTG – MySport") un Māris Bogdanovičs ("Dobeles dzirnavnieks"/"FeelFree"). Kvarteta pārsvars pār sekotājiem ar Kasparu Serģi priekšgalā sasniedza vairāk nekā vienu minūti.

Otrajā aplī no līderu grupas tehnisku problēmu dēļ atpalika Uldis Ālītis. Tikmēr Oskaram Muižniekam vienā no distances posmiem izdevās atrauties no Bogdanoviča un Purniņa. Latvijas čempions MTB maratonā savu pārsvaru prata saglabāt līdz finišam, svinot drošo solo uzvaru. Tuvāko sekotāju Māri Bogdanoviču ("Dobeles dzirnavnieks"/"FeelFree") Muižnieks apsteidza par 51,2 sekundēm. Trešo vietu tikmēr ieguva Lauris Purniņš (+00:01:26).

Labāko sešiniekā vietas izcīnīja arī Kaspars Serģis ("Patria Bottecchia"), Reinis Andrijanovs ("Dobeles dzirnavnieks"/"FeelFree") un Gints Lūsis ("DTG – MySport"). Vecuma grupās nepārspēti palika – Māris Bogdanovičs (V20), Oskars Muižnieks (V30), Zigmārs Zučiks (V40) un Dzintars Osītis (V50).

Dāmu konkurencē drošu uzvaru guva "ZZK" komandu pārstāvošā Katrīna Jaunslaviete-Kipure, kura par 2 minūtēm un 27 sekundēm pārspēja otrās vietas ieguvēju Anitu Antoni no Baldones velokomandas. Trijnieku noslēdza Laura Ramane ("Bauskas velokomanda"). Vecuma grupās uzvaras laurus plūca Katrīna Jaunslaviete-Kipure, Laura Ramane, Ilona Lavrenova un Anita Muižniece.

Komandu ieskaitē nepārspēti palika "DTG – MySport" vīri, kuriem sekoja "Dobeles dzirnavnieks"/"FeelFree" un "Hawaii Express"/"Aerify" vienības.