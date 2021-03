Neilands sekmīgi cīnās 'Parīze – Nica' kalnu posmā, veicot iespaidīgu kāpumu kopvērtējumā

Trešdien Francijā notiekošā Parīzes – Nicas daudzdienu velobrauciena 187,6 kilometru garajā un kāpumiem bagātajā ceturtajā posmā Latvijas profesionālais riteņbraucējs Krists Neilands finišēja 23. vietā, kamēr uzvaru svinēja Primožs Rogličs. Tikmēr "Tirreno – Adriatico" tūres pirmajā etapā triumfēja Vouts Van Ārts, kamēr Emīls Liepiņš un Toms Skujiņš finišēja lielajā grupā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Trešdien riteņbraukšanas sporta līdzjutējiem bija jāsadala uzmanība starp diviem paralēli notiekošiem pasaules tūres daudzdienu velobraucieniem. Francijā ar ceturto posmu turpinājās "Parīze – Nica" tūre, kamēr Itālijā ar pirmo posmu tika ievadītas "Tirreno – Adriatico" sacensības, kurās startēja abi "Trek – Segafredo" komandu pārstāvošie Latvijas riteņbraucēji – Toms Skujiņš un Emīls Liepiņš.

Velobrauciens Parīze – Nica:Sacensību ceturtais posms sava reljefa dēļ bija piemērots tiem braucējiem, kuru plānos ietilpst cīņa par augstu rezultātu kopvērtējumā. 187,6 kilometru garajā distancē tika iekļauti seši otrās kategorijas un viens pirmās kategorijas kalns.

Dienas atrāvienā iesaistījās seši braucēji, kuru vidū arī "Trek – Segafredo" franču sportists Žiljēns Bernārs un klasiku speciālists Olivers Nāsens ("AG2R Citroen team). Visilgāk no bēgļiem spēja izdzīvot Bernārs, kurš tika panākts vien noslēdzošajā kāpumā.

Daudz interesantu notikumu risinājās vēl pirms tam. Priekšpēdējā kalnā peletona rindas kļuva ievērojami plānākas. Grupas vadībā ilgu laiku bija kopvērtējuma galvenā favorīta Primoža Rogliča pārstāvētā "Jumbo – Visma". Mūsu Krists Neilands arī atradās vadošo braucēju pulkā. Latvietim visilgāk no komandas biedriem spēja palīdzēt vakar individuālajā braucienā desmito vietu guvušais Patriks Bevins un klasiku speciālists Seps Vanmarke.

Nobraucienā pēc šī kāpuma kritienu piedzīvoja divi no favorītiem – brits Tao Geigens Hārts ("Ineos") un francūzis Dāvis Godī ("Groupama – FDJ"). Ja Godī, pateicoties komandas biedra atbalstam, spēja piebraukt pie grupas, tad Hārts, lai arī sākotnēji šķietami ātri un veiksmīgi tika galā ar kritienu, tomēr pāris kilometrus vēlāk strauji zaudēja tempu un bija spiests izstāties. Vēlāk brits tika nogādāts vietējā slimnīcā.

Īsi pirms izšķirošā kalna no vadošā peletona atrāvās "Decuninck – Quick Step" franču braucējs Remī Kavaņa un Luiss Leons Sančess ("Astana"). Kavaņa gan drīz vien atpalika tehnisku iemeslu dēļ, bet Sančess 7 kilometru garā noslēdzošā kāpuma sākumā panāca Bernāru. Drīz vien klāt bija arī citi tuvākie sekotāji. Nepilnu 30 braucēju lielajā grupā atradās brauca Krists Neilands.

Kad līdz finišam bija palikuši mazāk par trim kilometriem, savu vārdu teica Primožs Rogličs. Slovēnis ātri paātrinājās un ieguva vairāku sekunžu vadību. Sekotāju vidū nebija neviens, kurš spētu "Jumbo – Visma" līderi panākt.

Rogličs svinēja drošu solo uzvaru. Viņš trasē pavadīja 4 stundas 49 minūtes un 36 sekundes. Otro vietu ieņēma Maksimilians Šahmans no "Bora – hansgrohe" (+00:00:12), bet trešais bija "Cofidis" braucējs Gijoms Martēns.

Krists Neilands noslēdzošā kāpuma stāvajā beigu daļā zaudēja nedaudz zaudēja kontaktu no tuvākās Rogliča sekotāju grupiņas, finišējot cienījamajā 23. vietā. Uzvarētājam latvietis piekāpās par 53 sekundēm.

Kopvērtējumā pēc četriem no astoņiem posmiem līderis ir Rogličs, kurš tuvāko sekotāju Šahmanu apsteidz par 35 sekundēm. Neilands pakāpies no 40. uz 22. vietu. Līderim "Israel Start – Up Nation" braucējs zaudē 1 minūti un 45 sekundes. Tūre turpināsies ceturtdien, kad tiks veikts 200 kilometru garš etaps, kurā sevi apliecināt varēs sprinteri.

Velobrauciens "Tirreno – Adriatico"

Slavenā Tirēnas – Adrijas jūru septiņu dienu garā pasaules tūres sacīkste trešdien sākās ar 156 kilometru garu posmu. Tā pirmajā daļā sportistiem bija jāpievar vairāki izteiktāki kāpumi, tomēr atlikusī daļa bija samērā līdzena un piemērota sprinteriem.

Toms Skujiņš un Emīls Liepiņš, kuriem šīs bija pirmās kopējās sacensības kā "Trek – Segafredo" braucējiem, strādāja savas pārstāvētās vienības vadošā sprintera Mateo Mosketi labā. Pēc atrāvienu likvidēšanas piepildījās scenārijs par lielās grupas finišu spurtu.

Emīls Liepiņš bija palicis kā noslēdzošais Mosketi palīgs. Latvietim izdevās komandas biedru nogādāt līdz pašai grupas priekšai, tomēr Mosketi nespēja paātrināties un tika "aprīts" no pārējo braucēju puses. Finišā viņam tikai 25. vieta.

Uzvaru posmā svinēja beļģis Vouts van Ārts, kurš finišēja pēc 3 stundām 36 minūtēm un 17 sekundēm. Otrā vieta Kalebam Evansam no "Lotto Soudal", bet trešā "UAE Team" vadošajam sprinterim Fernando Gavirijam.

Toms Skujiņš un Emīls Liepiņš finišēja lielajā grupā ar tādu pat laiku kā uzvarētājs, ierindojoties attiecīgi 88. un 106. pozīcijā. Velobrauciens turpināsies ceturtdien, kad tiks veikts 202 kilometru garais otrais posms ar finišu kalnā.