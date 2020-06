Noskaidroti uzvarētāji Baltijas pirmajās šosejas riteņbraukšanas sacensībās

Baltijas valstīs pirmās šosejas riteņbraukšanas sacensības pēc "Covid – 19" pandēmijas sākuma nedēļas nogalē notika Igaunijā. Uzvaru "Filter" kausa individuālā brauciena pirmajā posmā junioru konkurencē svētdien svinēja "Belo CP/ RRS" pārstāvis Matīss Kaļveršs, kamēr dienu iepriekš Tartu pievārtē notikušajā "Sillaosta GP" sacensībās Emīls Liepiņš ieņēma astoto vietu.

Kā pirmā no Baltijas valstīm, kas varēja sākt sacensību sezonu riteņbraukšanas veidos, ir Igaunija. Nedēļas nogalē tur notika uzreiz trīs šosejas un MTB riteņbraukšanas sacensības. Visās no tām startēja arī Latvijas sportisti.

Sestdien Tartu apkaimē risinājās Igaunijas Riteņbraukšanas federācijas rīkotās "Silloasta GP" sacensības šosejas riteņbraukšanā. 120 kilometru grupas braucienā izteikti vējainos laika apstākļos startēja virkne labāko Igaunijas un Latvijas sportistu. Viņu vidū arī pasaules tūres komandas pārstāvošie – Emīls Liepiņš ("Trek – Segafredo"), Mihkels Raims, Normans Vahtra (abi "Israel Start – Up Nation") un Martins Lāss ("Bora – hansgrohe"). No latviešiem startēja arī – Māris Bogdanovičs, Mārtiņš Blūms, Andris Vosekalns, Pauls Rubenis, Daniels Kažis un Kristers Ansons.

Distances laikā nokomplektējās sešu braucēju liela līderu grupa. Tajā bija tādi labi zināmi braucēji kā – Raims, Igaunijas čempions Alo Jakins un šīs valsts eksčempions Gerts Joeārs. Sekotāju grupā tikmēr brauca tādi vīri kā – Liepiņš, Lāss, Vahtra un citi. Līderu sešiniekam izdevās nosargāt nelielo vadību pār sekotājiem. Uzvaru finiša spurtā nodrošināja Jakins, bet abas pārējās vietas uz goda pjedestāla aizņēma Joeārs un Raims. Emīls Liepiņš finišēja astotajā vietā nepilnas 10 sekundes aiz uzvarētāja. Labāko 20 skaitā iekļuva arī – Bogdanovičs, Blūms un Vosekalns.

Svētdien starta šāviens tika dots Igaunijas "Filter" kausa jaunajai sezonai. Pirmajā posmā dalībnieki no Igaunijas un Latvijas sacentās 20 kilometru garā distancē pa vēl neatklāto Tallinas – Tartu auto bāni. No Latvijas sportistiem visaugstāko rezultātu sasniedza "Belo CP/ RRS" pārstāvis Matīss Kaļveršs, kurš absolūtajā ieskaitē bija sestajā vietā, bet junioru grupā guva pārliecinošu triumfu. Matīsam šī ir pirmā sezona junioru grupā, kas viņam ļāva startēt ar individuālā brauciena velosipēdu. Distanci viņš veica pēc 26 minūtēm un 33 sekundēm. Absolūtajā vērtējumā uzvarēja Harī Soks no Igaunijas, kuram Kaļveršs piekāpās par 1 minūti un 29 sekundēm.

Otro vietu junioru meiteņu konkurencē guva Dobeles sporta skolas pārstāve Kitija Siltumēna. Arī viņai šī ir pirmā sezona junioru grupā. Citās vecuma grupās no latviešiem uzvaras guva arī – Normunds Rubenis, Jānis Prančs un Vismants Caune.

Šīs nedēļas nogalē ar divu dienu šosejas riteņbraukšanas sacensībām Kauņas apkaimē, tiks dots starts arī velo sacensību sezonai Lietuvā. Tikmēr Latvijā pirmās iespējamās sacensības varētu būt 14. jūnijā, kad plānots notikt "Valkas četrcīņas" pirmajam posmam – šosejas riteņbraukšanas sacensībām 90, 60 un 30 kilometru distancēs. Sacensību norise būs atkarīga no Latvijas valdības pieņemtajiem lēmumiem par sacensību atsākšanos.