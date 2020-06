Parasporta zvaigzne Dzanardi pēc avārijas atrodas slimnīcā smagā stāvoklī

Pazīstamais autosportists un parasportists Alekss Dzanardi pēc avārijas atrodas slimnīcā smagā stāvoklī.

53 gadus vecais Dzanardi piektdien kopā ar vēl aptuveni 50 parasportistiem piedalījās stafetē no Itālijas ziemeļiem un dienvidiem. Vienā no posmiem viņš nobraucienā no kalna zaudēja kontroli pār savu ratiņkrēslu un frontāli sadūrās ar kravas auto.

Itāļu sportists pēc avārijas ar helikopteru tika nogādāts slimnīcā Sjēnā, kur viņam trīs stundas tika veikta neiroķirurģijas un sejas un žokļa operācija. Dzanardi šobrīd atrodas pieslēgts mākslīgās elpināšanas sistēmai, un viņa veselības stāvoklis tiek raksturots kā smags, bet stabils.

Dzanardi sportā slavu iemantojis ar savu neatlaidību un pašaizliedzību. 2001. gada 15. septembrī CART sērijas sacensībās Vācijā Dzanardi mašīnā, kas devās ārā no boksiem, apmēram ar 320 kilometru stundā lielu ātrumu ietriecās Aleksa Taljāni auto.

Taljāni avārijā neguva nopietnus savainojumus, taču Dzanardi dzīvība vairākas dienas bija apdraudēta. Ārstiem izdevās glābt viņa dzīvību, tomēr Dzanardi zaudēja abas kājas. Viņš karjeras laikā kļuva par divkārtēju CART čempionu.

Jau nākamajā gadā pēc avārijas viņš bija atpakaļ trasē un 2007.gadā pievērsās parasportam. Itālis pēdējās divās paralimpiskajaš spēlēs izcīnījis četras zelta un divas sudraba medaļas sacensībās ratiņkrēslā, un mērķēja arī uz Tokijas paralimpiskajām spēlēm. Viņš ir arī divpadsmitkārtējs pasaules čempions.

Laika posmā starp 1991. un 1999.gadu Dzanardi piedalījās 41 Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta sacīkstē, pārstāvot "Jordan", "Minardi", "Lotus" un "Williams" komandas.