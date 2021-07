Prezentēta dokumentālā filma par riteņbraucēju Tomu Skujiņu

Vietējā satura ražotājs "Tet studio" un režisors Roberts Vīksne radījis dokumentālo filma "Carnikavas kalnu karalis" – par talantīgo Latvijas riteņbraucēju un Tokijas olimpisko spēļu dalībnieku Tomu Skujiņu, informēja "Tet"

Filma no 26. jūlija būs redzama izklaides platformā Tet+. Tā iepazīstinās ar sportista profesionālās karjeras aizkulisēm un ļaus ieskatīties Toma ikdienas dzīvē, kas papildināta ar sportista tuvāko cilvēku – ģimenes, komandas biedru un treneru stāstiem. Savukārt par godu Tokijas olimpiskajām spēlēm ikviens aicināts uz fitnesa treniņiem Rīgas parkos kopā ar zināmiem Latvijas sportistiem – volejbolistu Aleksandru Samoilovu, garo distanču skrējēju Jeļenu Prokopčuku, vieglatlēti Sindiju Bukšu un šķēpmetēju Zigismundu Sirmo.

Filmas "Carnikavas kalnu karalis" uzņemšana sākās 2019. gada vasarā, kam sekoja pandēmijas izraisīta pauze, un tā noslēdzās šī gada jūlijā. Filmēšana norisinājās Latvijā, Andorā un Igaunijā. Šodien Rīgā tika prezentēti pirmie kadri no filmas.

Toms Skujiņš jūnijā izcīnīja Latvijas čempiona godu individuālajā un arī grupas braucienā, kā arī valsts godu aizstāvēs gaidāmajās Tokijas olimpiskajās spēlēs. Tieši šobrīd Toms startē arī prestižajā daudzdienu velobraucienā "Tour de France" komandas "Trek-Segafredo" sastāvā.

"Esmu priecīgs, ka ir izveidota šāda filma un ka riteņbraukšanai Latvijā ar to tiks pievērsta lielāka uzmanība. Sākumā šķita, ka varbūt vēl ir par agru filmai par mani, jo tādas parasti veido tuvāk karjeras noslēgumam, bet domāju, ka ir izdevies noķert labus kadrus no ikdienas un sacensībām, kurus pēc karjeras beigām nebūtu iespējams nofilmēt. Liels paldies arī Tet, kas atbalstīja filmas izveidi – ceru, ka tā iedvesmos cilvēkus biežāk uzkāpt uz velosipēda ne tikai sporta, bet arī prieka pēc," saka riteņbraucējs Toms Skujiņš.

"Strādāt ar Tomu bija tīrā bauda, jo viņš ir ne tikai profesionāls sportists, kurš pieredzējis strādāt ar medijiem, bet arī ļoti jauks un inteliģents cilvēks," stāsta filmas režisors Roberts Vīksne. "Patiesībā visi filmā intervētie cilvēki, runājot par Tomu, bija izteikti pozitīvi. Viens no filmas mērķiem bija parādīt, kāpēc Toms katru gadu treniņos un sacensībās nobrauc ap 30 000 kilometru – daudzi no mums ar mašīnu pat tik daudz nenobrauc –, tur ir jābūt stiprai motivācijai. Iespējams, ka tikai šādi, ziedojoties sportam, puisis no Carnikavas un Latvijas, kur augstākais kalns ir 311 metri, spēj pasaules prestižākajās riteņbraukšanas sacensībās teju nedēļu no vietas būt Kalnu karaļa statusā."

Filma no 26. jūlija būs pieejama izklaides platformas Tet+ un Helio interaktīvās televīzijas skatītājiem.

Par godu olimpiskajām spēlēm un aicinot gādāt arī par savu fizisko labsajūtu, "Tet" rīko publiskas bezmaksas fitnesa nodarbības izcilu sportistu vadībā. Nodarbības būs pieejamas ikvienam interesentam, neskatoties uz vecumu vai fizisko sagatavotību. Nodarbības norisināsies profesionālu Latvijas sportistu vadībā Rīgas parkos:

26. jūlijā Grīziņkalnā kopā ar Zigismundu Sirmo;

29. jūlijā Vērmanes dārzā kopā ar Aleksandru Samoilovu;

2. augustā Uzvaras parkā ar Jeļenu Prokopčuku;

5. augustā Ziedoņdārzā ar Sindiju Bukšu.

Treniņi sāksies plkst. 18.30.