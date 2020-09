Latvijas riteņbraucējs Pauls Rubenis ("Tartu 2024 - Balticchaincycling.com") sestdien izcīnīja sesto vietu Polijā notiekošā "Solidaritātes un olimpiešu sacīkšu" velobrauciena (UCI kat.2.2) ceturtajā posmā, kopvērtējumā ierindojoties 17. vietā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sestdien sportisti no Kelces līdz Lodzai veica 200 kilometrus pa līdzenumu, uzvarētājam noskaidrojoties finiša spurtā. Pirmais finiša līniju šķērsoja mājinieks no "Voster ATS" komandas Silvesters Janiševskis. Viņš finišā apsteidza izraēlieti no "Israel Cycling Academy" komandas Juvalu Benu Moši un CCC attīstības komandas poļu riteņbraucēju Stanislavu Anjolkovski.

Lielā grupa sacensības beidza pēc četrām stundām 20 minūtēm un septiņām sekundēm. "Tartu 2024 - Balticchaincycling.com" komandā Rubenim posmā bija labākā vieta, bet trīs minūtes un 42 sekundes lēnāks bija viņa tautietis un komandasbiedrs Kristers Ansons, kurš ieņēma 103.vietu.

Kopvērtējumā līderpozīcijas nosargāja Anjolkovskis, par 14 sekundēm apsteidzot Janiševski un par 17 sekundēm - izraēlieti no "Israel Cycling Academy" komandas Itamaru Einhornu.

Rubenis ar 30 sekunžu deficītu ierindojās 17. vietā, kamēr Ansons, atpaliekot par vairāk nekā 15 minūtēm, finišēja 81.pozīcijā.

Jauno braucēju ieskaitē Rubenis ierindojās piektajā vietā, sprinteru vērtējumā viņš ieņēma 14.pozīciju.

Savukārt komandu vērtējumā "Tartu 2024 - Balticchaincycling.com" ieņēma 11.vietu, no Beļģijas komandas "Lotto - Soudal U23" atpaliekot par septiņām minūtēm un 19 sekundēm.

Rubenis pirmajā posmā bija septītais, otrajā - devītais, bet trešajā - divpadsmitais. Vien 19 gadus vecais riteņbraucējs pagājušajā nedēļā kļuva par Latvijas vicečempionu grupas braucienā, U-23 ieskaitē izcīnot uzvaru.

Kopumā šajā tūrē paredzēti četri posmi, sestdien sacensībām finišējot Lodzā.