Skujiņam 30. vieta 'Tour de France' astotajā posmā; uzvaru svin van Ārts

Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš sestdien izcīnīja 30. vietu un Krists Neilands finišēja 103. pozīcijā daudzdienu velobrauciena "Tour de France" astotajā posmā, kurā uzvaras laurus plūca Vouts van Ārts no Beļģijas.

Riteņbraucēji sestdien mēroja 186,3 kilometrus ar finišu Šveices pilsētā Lozannā, pa ceļam pārvarot divus trešās un divus ceturtās kategorijas kāpumus.

Vadošo 26 riteņbraucēju vidū naskākais finišā bija van Ārts, kurš apsteidza "BikeExchange - Jayco" komandas braucēju no Austrālijas Maiku Metjūzu un kopvērtējuma līderi Tadeju Pogačaru no Slovēnijas.

Šī Beļģijas braucējam bija otrā uzvara šā gada tūrē.

Riteņbraucēji, dodoties no Francijas Šveicē, atvadījās arī no diviem riteņbraucējiem, kuriem konstatēta saslimšana ar Covid-19, - francūža Žofreja Bušāra no AG2R vienības un Vēgara Stakes Laengena no Pogačara pārstāvētās "UAE Team Emirates".

Pogačars un trešajā vietā kopvērtējumā esošais brits Geraints Tomass piedzīvoja kritienu posma sākumā, bet francūzis Tibo Pino - pat divreiz.

Van Ārts arī nākamo posmu sāks aktīvākā braucēja krekliņā, dānis Magnuss Korts ("EF Education-EasyPost") startēs "kalnu karaļa" punktotajā krekliņā, bet labākā braucēja līdz 26 gadu vecumam kreklu uzvilks "Ineos Grenadiers" pārstāvis brits Tomass Pidkoks, kurš šajā vērtējumā ir otrais aiz Pogačara.

Skujiņš sestdien finišēja 11 sekundes aiz uzvarētāja, ierindodamies 30.vietā, bet Neilands finišēja 103.vietā 170 sportistu vidū, uzvarētājam zaudējot piecas minūtes un 42 sekundes.

Pogačars tuvāko sekotāju kopvērtējumā dāni Jonasu Vingegordu ("Jumbo-Visma") apsteidz par 39 sekundēm, bet minūti un 14 sekundes atpaliek Tomass ("Ineos Grenadiers").

Skujiņš līderim zaudē četras minūtes un 32 sekundes, pakāpjoties uz 19.pozīciju, bet Neilands ar 33 minūšu un 27 sekunžu deficītu ieņem 99.vietu.

Skujiņam, kurš pārstāv "Trek - Segafredo" vienību, šis ir piektais starts "Tour de France" sacensībās, kamēr Neilands "Israel - Premier Tech" komandas sastāvā otro reizi piedalās šajās sacensībās.

Kopā velobraucienā būs 21 posms, uzvarētāju noskaidrojot 24.jūlijā.