Skujiņš izcīna 23.vietu 'Amstel Gold Race' velobraucienā

Latvijas šosejas riteņbraucējs Toms Skujiņš no profesionālās komandas "Trek-Segafredo" svētdien Nīderlandē izcīnīja 23.vietu Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības (UCI) Pasaules tūrē iekļautajā vienas dienas velobraucienā "Amstel Gold Race".

Šajās sacensībās riteņbraucējiem bija jāveic 265,7 kilometri ar vairākiem kāpumiem. Aptuveni 35 kilometrus pirms sacensību finiša no pārējiem aizbēga francūzis Žiljēns Alfilips no "Deceuninck - Quick Step" vienības un dānis Jākobs Fuglsangs no "Astana" komandas.

Pēdējā taisnē viņi tika panākti, kā pirmajam pievienojoties polim Mihalam Kvjatkovskim no "Sky" vienības. Finiša spurtā jau piedalījās arī pārējā grupa, uzvaru izraujot nīderlandietim Matjē van der Pūlam no "Corendon - Circus" vienības, kurš finišēja pēc sešām stundām 28 minūtēm un 18 sekundēm.

Tikmēr otrais bija austrālietis Saimons Klārks no "EF Education First" komandas, bet trešo vietu izcīnīja Fuglsangs.

Skujiņš finišu sasniedza grupā, kas uzvarētājam zaudēja 54 sekundes, latvietim tiekot klasificētam 23.vietā, kas deva 20 UCI punktus. Tikmēr 12.vietu izcīnīja viņa komandas biedrs Bauke Molema, kuram neizdevās izcīnīt uzvaru savu skatītāju priekšā.

24 gadus vecais van der Pūls kļuvis par pirmo nīderlandieti, kurš šajā gadsimtā uzvarējis "Amstel Gold Race" sacensībās. Pēc finiša nīderlandietis izplūda asarās.

"Vēl joprojām nesaprotu, kas notika," teica van der Pūls.

Šī viņam ir šosezon otrā uzvara UCI Pasaules tūrē, jo mēneša sākumā van der Pūls uzvarēja Beļģijā notikušajās sacensībās "Dwars door Vlaanderen".

"Amstel Gold Race" norisinājās 54.reizi vēsturē.

Tikmēr Latvijas šosejas riteņbraucējs Andžs Flaksis no kontinentālā līmeņa vienības "Arapahoe - Hincapie p/b BMC" sestdien Nīderlandē ieņēma 123.vietu vienas dienas sacensībās "Arno Wallaard Memorial" (UCI kat.1.2), bet Emīls Liepiņš no profesionālās kontinentālās komandas "WB Aqua Protect Veranclassic" Francijā nefinišēja "Tour du Finistere (UCI kat.1.1) velobraucienā.