Skujiņš kāpumiem bagātajā 'Tour de France' posmā izcīna augsto septīto vietu

Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš no "Trek-Segafredo" vienības otrdien daudzdienu sacensību "Tour de France" 16.posmā, kas bija kāpumiem bagāts, izcīnīja augsto septīto vietu.

Pirmdien sportistiem bija atpūta, bet otrdien nācās mērot 169 kilometrus garu posmu ar četriem kategorizētajiem kāpumiem. Šis bija otrais no četriem Pireneju kalnu posmiem.

Etapu visātrāk veica austrietis Patriks Konrāds "Bora - hansgrohe". Viņš finišu sasniedza pēc četrām stundām vienas minūtes un 59 sekundēm. 42 sekundes zaudēja sekotāju grupa, kurā bija otrās un trešās vietas ieguvēji Sonijs Kolbrelli no Itālijas ("Bahrain - Victorious") un austrālietis Maikls Metjūss ("BikeExchange").

Skujiņš bija pirmais aiz nelielās sekotāju grupas, tai zaudējot trīs sekundes, bet no līdera atpalika par 45 sekundēm. Viņš izcīnīja augsto septīto vietu, kas šogad tūrē sportistam ir labākais sniegums.

Kopvērtējuma līderis slovēnis Tadejs Pogačars (UAE) uzvarētājam zaudēja 13 minūtes un 49 sekundes, kas ļāva ieņemt 14.pozīciju. Vietu augstāk bija kopvērtējumā tālu neesošais ekvadorietis Ričards Karapass ("Ineos Grenadiers"), kamēr kolumbietis Rigoverto Urāns ("EF Education - Nippo") ieņēma 17.pozīciju.

Viens no "Trek-Segafredo" līderiem itālis Vinčenco Nibali šajā posmā uz starta neizgāja un izstājās no tūres. Viņš kopvērtējumā pirms 16.posma ieņēma 33.vietu, kas starp "Trek-Segafredo" pārstāvjiem bija trešais labākais rezultāts.

Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF) informē, ka pirmie kilometri veda kalnā lejup. Dienas atrāviens sāka veidoties pēc pirmā kalna. Braucēji pa mazām grupiņām atrāvās no lielā peletona, kuru kontrolēja kopvērtējuma līdera Pogačara pārstāvētā "UAE". Kā viens no pēdējiem pēc pirmā sprinta starpfiniša no grupas aizmuka arī Latvijas čempions Skujiņš.

Drīz vien tapa skaidrs, ka šai grupai, veiksmīgi sastrādājoties, būs labas iespējas palikt nenoķertai no peletona puses. Bija svarīgi, ka atrāvienā nebija neviens no kopvērtējuma vadošajiem braucējiem. Skujiņš posma vadībā bija pieredzējušu vīru vidū - Austrijas čempions Patriks Konrāds, Itālijas čempions Kolbrelli, austrālietis Metjūss, franču kalnos braucējs Davids Godī. Sacensību vadībā ilgu laiku nedaudz priekšā Skujiņa grupai bija trīs vīri, kuri kā pirmie aizbēga no peletona - Kristofers Jensens, Jans Bakelants un Fabians Dobužē.

Skujiņš distances laikā bija aktīvs. Carnikavietis labi gāja maiņās un izskatījās gatavs cīnīties par visaugstākajām vietām. Priekšpēdējā kāpumā no Skujiņa grupas aizmuka Konrāds.

Austrijas čempions vispirms panāca tā brīža līderus, bet jau kāpuma beigās bija ieguvis solo vadību, ko netaisījās nevienam no konkurentiem atdot. Konrāds bija gana ātrs arī nobraucienā, ko īpaši izaicinošu padarīja lietus. Pēdējā kāpumā aktivizējās Skujiņa grupa. No tās uz brīdi aizmuka gan Godī, gan Kolbrelli, taču abi tika panākti.

Pēdējā kāpumā savu vārdu teica Skujiņš. Sākumā viņš cieši sekoja Godī, bet vēlāk jau pats vairākkārt uzbruka. Lai arī vairāki grupā esošie braucēji iepalika, tomēr nopietns atbirums nenotika. Pēdējos kilometros bija skaidrs, ka Konrādu neviens nepanāks.

Kopvērtējuma vadībā ir Pogačars, Urāns zaudē piecas minūtes un 18 sekundes, bet vēl 14 sekundes iepaliek dānis Jonass Vingegārds ("Jumbo-Visma"). Skujiņš ar sniegumu 16.posmā no 79.vietas pakāpies uz 70.

Sprinteru ieskaitē 47 punkti Skujiņam dod 23.vietu, bet kalna karaļa kopvērtējumā viņš ar vienu punktu ierindojas 51.pozīcijā.

Trešdien riteņbraucēji trešajā Pireneju posmā mēros 178,4 kilometrus garu distanci ar diviem pirmās un vienu augstākās kategorijas kāpumu finišā.

"Tour de France" noslēgsies 18.jūlijā ar finišu Elizejas laukos. Sešas dienas pēc "Tour de France" pēdējā posma sāksies Tokijas olimpisko spēļu riteņbraukšanas sacensības, tāpēc daudzdienu brauciens šogad pārcelts uz nedaudz agrāku laiku.

"Tour de France" norisinās jau 108.reizi. 21 posmu garās sacensības šogad noritēs tikai pa Francijas ceļiem, lai arī starts sākotnēji bija plānots Kopenhāgenā. Septiņi no etapiem parocīgāki būs sprinteriem.