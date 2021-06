Skujiņš par spīti velosipēda defektam triumfē Latvijas čempionātā solo braucienā

Lieliskos laika apstākļos Biķernieku trasē, Rīgā trešdien aizvadīts Latvijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā. Elites vīru grupā uzvarēja Toms Skujiņš, kuram panākumu neliedza gūt velosipēda maiņa distances laikā. Sieviešu elites grupā trešo gadu pēc kārtas nepārspēta palika Dana Rožlapa. Ātrākie tika noteikti kopumā 26 vecuma un meistarības grupās, ziņo Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).

Šosejas riteņbraukšanas sacensību sezona Latvijā sākās trešdien. Biķernieku trasē teju 300 dalībnieki lieliskos laika apstākļos sacentās par valsts čempiona tituliem individuālajā braucienā. Atkarībā no vecuma grupas, sportisti veica no diviem līdz pat sešiem 5,5 kilometru garajiem apļiem. Laika apstākļi bija labvēlīgi augstu rezultātu sasniegšanai.

Elites vīru grupā izteikts favorīts bija Toms Skujiņš. ASV pasaules tūres komandu "Trek – Segafredo" pārstāvošais riteņbraucējs pirmā apļa vidū gan piedzīvoja velosipēda riepas plīsumu. Operatīvi Skujiņš pārsēdās uz parasto šosejas velosipēdu un pēc diviem apļiem atradās otrajā vietā aiz sava komandas biedra Emīla Liepiņa.

Pateicoties lieliskam mehāniķa darbam, Skujiņa starta velosipēda rats tika nomainīts un viņš atgriezās uz solo brauciena riteņa. Distances otrajā daļā neklātienes cīņā ar Liepiņu, carnikavietis atguva līdera godu. Pēc trīs gadu pārtraukuma Skujiņš kļuva par valsts čempionu individuālajā braucienā. 32,7 kilometru garo distanci viņš veica pēc 39 minūtēm un 8 sekundēm. Skujiņa vidējais ātrums trasē, neskatoties uz aizķeršanos, pārsniedza 50 kilometrus stundā.

Aizvadot stabilu un augstvērtīgu braucienu, sudraba godalgu izcīnīja Emīls Liepiņš ("Trek – Segafredo"). Viņu no uzvarētāja šķīra 35 sekundes. Trešā vieta pērnā gada čempionam Andrim Vosekalnam (+00:02:13) no "Hengxiang" vienības.

Sieviešu elites grupā trešo gadu pēc kārtas par čempioni kļuva "Keukens" vienības pārstāve Dana Rožlapa. Viņa 21,6 kilometrus veica pēc 29 minūtēm un 34 sekundēm. Otrā vieta Lijai Laizānei no "Eneicat" vienības (+00:01:05), bet trijnieku noslēdza Līna Svarinska (+00:02:34).

U-23 vīriešu grupā uzvaras laurus plūca ZZK komandas sportists Rodžers Petaks. Trenera Vilmāra Tomsona audzēknis 32,7 kilometrus veica pēc 41 minūtes un 56 sekundēm. Sudraba medaļa Kristeram Ansonam (+00:00:06), kamēr bronza Ansona komandas biedram no "Ampler" attīstības komandas Paulam Rubenim (+00:00:53).

Junioru puišu grupā uzvarēja Matīss Kaļveršs no RRS/"Belo CP", kura laiks 21,6 km distancē tieši 28 minūtes. Otrā vieta Kārlim Valteram Grundulim no "Evelo team/ RRS (+00:00:38), bet trešā Robertam Čukuram no RK "Liepāja"/ MSĢ (+00:01:02).

Junioru meiteņu kategorijā triumfs Evelīnai Ermanei Marčenko no ZZK. Viņai sekoja Laura Belohvoščika (RRS/"Belo CP") un Kitija Siltumēna ("Dobeles SS").

Tikmēr amatieru absolūtajā vērtējumā nepārspēti bija – Ģirts Vēvers ("Evelo team") un Krista Pūcīte ("Latvian Cycling girls/ Roadex"). Jāatzīmē, ka trešo gadu pēc kārtas čempionātā sekmīgi iekļāvās para – riteņbraukšanas grupas.

Citu vecuma grupu rezultāti:

Jaunieši (16,2 km)

1. Gusts Lapiņš, Kuldīgas novada sporta skola, 22:32

2. Dāvis Gludavs, RK Liepāja/ MSĢ, 22:48

3. Kristers Skrubis, Kuldīgas novada sporta skola, 23:17

Jaunietes (10,8 km)

1. Rūta Zibene, RRS, 16:51

2. Adelīna Jefimova, Dobeles SS, 17:05

3. Paula Patrīcija Tilko, RRS, 19:05

Zēni (10,8 km)

1. Kristers Celitāns, Hawaii Express Scott, 16:09

2. Alvils Pētersons, RRS, 16:32

3. Helvijs Kancers, RRS, 16:41

Meitenes (10,8 km)

1. Līva Šlosberga, RRS, 18:36

2. Linda Elizabete Brilte, VeloLifestyle/ Smiltenes BJSS, 19:10

3. Laura Klismete, RRS, 19:27

Vīri CFA (21,6 km)

1. Artis Roze, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree, 28:11

2. Arvis Sprude, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree, 28:21

3. Ģirts Cirvelis, Roadex, 28:27

Vīri M1 (21,6 km)

1. Kristaps Knops, Evelo team/ RRS, 28:57

2. Jānis Šteins, 29:27

3. Krišjānis Ratiniks, Velomens, 29:47

Vīri M2 (21,6 km)

1. Andris Laganovskis, Dako Ziemeļvidzeme, 29:24

2. Ģirts Melbārdis, Virsotne/ Marmot, 29:31

3. Lauris Pārups, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree, 29:48

Vīri M3 (21,6 km)

1. Ģirts Vēvers, Evelo team/ RRS, 28:03

2. Jānis Andersons, Velokurjers, 29:15

3. Andris Balodis, Virsotne/ Marmot, 29:22

Vīri M4 (21,6 km)

1. Agnis Apse, Velolifestyle/ Smiltenes BJSS, 29:39

2. Egons Rozenfelds, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree, 30:02

Dzintars Kaņepējs, Skanste, 30:36

Vīri M5 (21,6 km)

1. Normunds Rubenis, 32:24

2. Aivars Bardovskis, Skanste, 32:42

3. Didzis Zālītis, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree, 33:11

Vīri M6 (10,8 km)

1. Jānis Rušmanis, Skanste – Virši, 15:17

2. Aigars Zvningulis, Virsotne/ Marmot, 16:08

3. Arnis Zanders, 17:10

Vīri M7 (10,8 km)

1. Agris Briedis, Evelo team/ RRS, 15:53

2. Uldis Rutka, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree, 16:18

3. Aivars Krūčis, Grobiņas sporta centrs, 16:22

Vīri M8 (10,8 km)

1. Valdis Andiņš, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree, 17:42

2. Vilis Mednis, Velolifestyle, 21:07

Vīri M9 (10,8 km)

1. Vismants Caune, Salaspils Zīriņi, 18:54

Vīri M10 (10,8 km)

1. Mečislavs Bartuševics, RRS, 18:31

2. Nikolajs Pušņickis, Grobiņas sporta centrs, 19:42

Para – H4 (10,8 km)

1. Mārtiņš Oliņš, ĀdažiVelo, 23:02

Para – C4 (16,2 km)

1. Oskars Gailišs, 24:28

2. Dmitrijs Ivanovs, 31:59

Para tandēms vīrieši (16,2 km)

1. Deniss Ovsjaņņikovs/ Mārtiņš Jirgensons, 27:05

Para tandēms sievietes (16,2 km)

Alīna Aņģēna/ Olga Kubiškina, 34:48

Sestdien un svētdien Valgā, Igaunijā notiks Baltijas čempionāta šosejas riteņbraukšanā grupas brauciena sacensības elites, junioru, jaunatnes un amatieru kategorijām.