'Smiltenes kauss' riteņbraukšanā pulcē vairāk nekā 500 dalībnieku

Aizvadītas vienas no tradīcijām bagātākajām un leģendārākajām riteņbraukšanas sacensībām mūsu valstī – “Smiltenes kauss”. Divu dienu garumā piecos dažādos braucienos piedalījās vairāk nekā 500 dalībnieki. “Pafbet” sporta braucienā ļoti aizraujošā trasē triumfēja Māris Bogdanovičs, kurš dienu iepriekš bija ātrākais arī ļoti skatāmajās sprinta sacensībās.

“Smiltenes kauss” riteņbraukšanā, kura pirmsākumi meklējami aizvadītā gadsimta sešdesmitajos gados, šogad norisinājās divu dienu garumā. Kopumā pasākums pulcēja 500 dažāda vecuma un meistarības aktīvās atpūtas cienītājus visas Latvijas.

Sestdienas vakarā Smiltenes Vecajā parkā un bruģa kalnā notika Latvijā vēl nebijuša mēroga sprinta sacensības. Tajās teju 200 velo cienītāji vīriešu un sieviešu absolūtajā ieskaitē veica 450 metru distanci pa parka celiņiem un bruģa kalnu. Izslēgšanas braucieniem kvalificējās 16 vīrieši un četras sievietes. Vīru konkurencē kvalifikācijā labāko laiku sasniedza “Amore&Vita – Prodir” komandas riteņbraucējs Māris Bogdanovičs. Viņam lielajā finālā pievienojās vēl viens Dobeles riteņbraukšanas skolas audzēknis Raivis Ritums, kā arī talantīgais “ZZK” riteņbraucējs Rodžers Petaks un Reinis Andrijanovs (“Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree”.

Lieliskā atmosfērā tumsas finālā pa izgaismoto bruģi nepārspēts palika Bogdanovičs. Otro vietu ieguva Raivis Ritums, bet trešais bija Rodžers Petaks. Starp daiļā dzimuma pārstāvēm tikmēr ātrākā finālā bija “ZZK” pārstāve Evelīna Ermane-Marčenko, otrā vieta Kitijai Siltumēnai (Dobeles sporta skola), bet trešā Madarai Ābomai (“Dobeles dzirnavnieks/FeelFree”).

Svētdien “Smiltenes kauss” turpinājās Latvijā garākajā bruģa kalnā, kā arī citviet pilsētā un tehnikumā. 3 kilometru garais aplis bija ļoti izaicinošs, sevī ietverot bruģa kāpumu, Vecā parka nobraucienus, ūdenskrituma tiltiņu un citas tehniskas vietas. Lielākajā daļā grupu uzvarētāji saņēma Smiltenes bruģa akmeņus.

Prestižā “Pafbet” sporta brauciena distance, kura esot sadalīta 16 apļos, sasniedza 48 kilometrus, pulcēja vairāk nekā 70 Latvijas elites, junioru un amatieru sportistus. Sacensības pagāja ļoti dinamiskā un spraigā gaisotnē. Jau no pirmajiem apļiem vadībā turējās Māris Bogdanovičs, Andris Vosekalns, Alekss Krasts un Artis Roze. Viņiem cieši sekoja Raivis Ritums, Kristaps Knops, Kārlis Klismets un citi.

Vidus daļā tehniska liksta izstāties lika Andrim Vosekalnam, bet pēdējos apļos divvadību ieguva Bogdanovičs un Krasts. Smiltenes pūtējorķestra izpildītajiem skaņdrbiem skanot, pārliecinoši pēdējā aplī vadību ieguva un par “Smiltenes kausa” ieguvēju kļuva Māris Bogdanovičs.

Dobelnieks otrajā vietā atstāja Aleksu Krastu (“Dobeles dzirnavnieks/FeelFree”), bet trešo vietu ieguva pērnā gada čempions, Krasta komandas biedrs Artis Roze. Labāko sešiniekā absolūtajā ieskaitē iekļuva arī – Oskars Dankbārs, Raivis Ritums un Kārlis Klismets. Dāmu konkurencē triumfēja Madara Āboma, junioriem pirmais bija Kārlis Klismets, otrais Roberts Andersons, trešais Bruno Mārtiņš Binovskis. Amatieru grupās triumfēja – Artis Roze, Kristaps Knops, Ģirts Vēvers un Aldis Pundurs.

Latvijas jaunatnes kausā, kurā visās konkurencēs Smiltenes novada uzņēmēji sarūpēja naudas balviņas, B grupā jauniešiem sīvā cīņā triumfēja Rihards Reinfelds no Murjāņu Sporta ģimnāzijas. Viņš par 25 sekundēm apsteidza cēsinieku Arnoldu Zariņu no Cēsīm. Tikmēr sīvā cīņā trešo vietu izrāva Mikus Rūdolfs Stelps (“RRS/ Alfa”). Juniorēm pirmā vieta Kitijai Siltumēnai, otrā Evelīnai Ermanei-Marčenko, bet trešā Lāsmai Elzai Vaivodei.

C grupā zēniem drošu uzvaru guva Toms Čirkšis no “MSĢ/ RK Liepāja”. Otro vietu, atpaliekot no liepājnieka 1 minūti 43 sekundes, ieņēma Kuldīgas novada sporta skolas riteņbraucējs Kristaps Pelēkais. Trešais tikmēr bija Latvijas čempions Kristers Celitāns (“Hawaii Express”). B grupā jaunietēm uzvaras laurus plūca Laura Belohvoščika (“Belo CP/ RRS”). Otrā vieta Adelīnai Jefimovai, bet trešā bija Linda Eihmane (abas Dobeles sporta skola).

D grupā zēniem pirmo vietu pārliecinoši ieguva Alvils Pētersons (“RRS Dzirciems”). Tikmēr sīvā cīņā par otro vietu pērnā gada uzvarētājs Georgs Tjumins (“RRS/ Purvciems”) pārspēja Helviju Kanceru (“Belo CP/ RRS”). C grupā meitenēm pirmā vieta Līvai Šlosebergai (“Belo CP/ RRS”). Viņai sekoja Amanda Reilija Zariņa (“Baldones riteņbraukšanas nodaļa”) un Ilze Upeniece (Ķekavas novada sporta skola). Tikmēr D grupā meitenēm uzvaras lauri Katei Skujiņai (“Belo CP/ RRS”), otrā vieta viņas komandas biedrenei Laurai Klismetei, bet trešā bija smilteniete Linda Elizabete Brilte.

Ļoti kupli pārstāvēts, košiem tērpiem un skaistiem velosipēdiem bagāts bija “Vudlande” Tautas brauciens, kas pulcēja teju 300 velomīļus no Smiltenes un citām Latvijas vietām. Dalībnieku vidū bija arī panākumiem bagātais basketbolists Kaspars Kambala. Kā kuplākais kolektīvs balvu saņēma “Rairu” komanda, kam sekoja Smiltenes novada dome un “Kāmuškini”.

Kuplākā skolu klase bija Smiltenes vidusskolas 7a klase ar skolotāju Montu Konstanti. Stilīgākā dalībnieka balvu ieguva smiltenietis, Barselonas Olimpisko spēļu medaļnieks riteņbraukšanā Dainis Ozols. Lielu interesi izpelnījās arī bērnu braucieni, pulcējot ap 100 jauno pedāļu minēju. Balvas saņēma un uz lielās skatuves kāpa visi brauciena dalībnieki.