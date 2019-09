Svarinska izcīna 21. vietu pasaules čempionāta grupas braucienā juniorēm

Piektdien Lielbritānijā notiekošajā pasaules čempionātā šosejas riteņbraukšanā juniorēm vienīgā Latvijas pārstāvē Līna Svarinska izcīnīja cienījamo 21. vietu. Uzvarētājai Maganai Jestrabai no ASV Līna zaudēja vien 21 sekundi, informēja Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

Pasaules čempionāts šosejas riteņbraukšanā turpinājās ar junioru meiteņu un U-23 vīru grupas brauciena sacensībām. Latviju pārstāvēja juniore Līna Svarinska, kura darīja visu, lai reabilitētos par tehnisko neveiksmi individuālajā braucienā.

Juniores sacentās 86 kilometru garajā distancē. Lielu kāpumu tajā nebija. Arī lietus uzlija vien beigu daļā. Neskatoties uz to, sacensību gaita bija visai nervoza. Tika piedzīvoti daudz kritienu. Par laimi, Līna Svarinska no tiem spēja izvairīties. Mūsu sportiste droši brauca vadošo meiteņu vidū līdz pat finišam. Vēl viens kritiens tika piedzīvots pirms finiša taisnes. Trenera Raivja Belohvoščika audzēkne aizkavējās aiz šī kritiena un pēdējos metros zaudēja kontaktu no līderes.

Neilgi pirms finiša divatā atrāvās Aigula Garejeva (Krievija) un ASV sportiste Megana Jastreba. Abas sportistes ieguva nelielu pārsvaru pār konkurentēm. Lieliski sevi parādīja individuālā brauciena čempione Garajeva, kura neļāva pārējām sāncensēm sevi un Jastrebu panākt. Finišā vairāk spēja gan bija ASV sportistei, kura kļuva par pasaules čempioni. Trasē viņa pavadīja 2 stundas un 8 minūtes. Pēdējos metros Garajevu apsteidza beļģiete Jūlija de Vilde un nīderlandiete Lieke Nūjena.

Līna Svarinska finišēja cienījamajā 21. vietā. Uzvarētājai Līna zaudēja 21 sekundi. Finišēja 91 no 95 sportistēm.

Ceturtdien pasaules čempionātā šosejas riteņbraukšanā junioru puišu grupas braucienā pilnībā dominēja ASV sportisti. Uzvarēja Kvīns Simons. Latvijas juniori – Pauls Rubenis un Roberts Andersons – no sacensībām izstājās.

Pasaules čempionāta kulminācija gaidāma svētdien, kad notiks 285 kilometru garais grupas brauciens elites vīriem. Latvijas godu aizstāvēs trīs sportisti – Emīls Liepiņš, Toms Skujiņš un Krists Neilands.