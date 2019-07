Valmierā gaidāmajā Eiropas BMX čempionātā startēs 1060 dalībnieki

Valmierā gaidāmajam Eiropas BMX čempionātam, kas risināsies no 11. līdz 14. jūlijam, reģistrējušies 1060 dalībnieki no 25 valstīm. Latviju nozīmīgajā notikumā pārstāvēs 237 dalībnieki. Elites grupā startēs tādas pasaules BMX zvaigznes kā Niks Kimmans, Žoriss Dodē, Silveins Andrē, Kails Evanss un Laura Smuldersa, informēja Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

Jau nākamās nedēļas nogalē jaunuzceltajā BMX trasē, kas šonedēļ gaidāmajā Latvijas čempionātā tiks pie nosaukuma, pulcēsies visas vecuma un meistarības braucēji no visas Eiropas. Aizvadītajā nedēļā noslēdzās dalībnieku oficiālā pieteikšanās.

Kļuvis zināms, ka šī gada Eiropas BMX čempionātā piedalīsies 1060 dalībnieki, kas pārstāvēs 25 dažādas valstis. Lielākā pārstāvniecība būs mājiniekiem. Latvijas godu aizstāvēs 237 dalībnieki. Otra lielākā pārstāvniecība ir Francijai – 161 braucējs, tostarp esošais pasaules čempions Silveins Andrē un vairākkārtējais pasaules čempions Žoriss Dodē. 113 braucēji būs no Nīderlandes. Viņu vidū pasaules čempione sievietēm Laura Smuldersa, kā arī Pasaules kausā dominējošais Niks Kimmans. Vēl jāizceļ arī Beļģija un Krievija, no kurām Valmierā redzēsim attiecīgi – 99 un 89 sportistus.

Eiropas BMX čempionāts Valmierā startēs jau ceturtdien, 11. jūlijā, kad notiks oficiālie treniņi. Pirmās sacensības gaidāmas piektdien. No pulksten 17:30 par godalgām sacentīsies krūzeru grupu sportisti. Sestdien no pulksten 10:15 – 16:30 sacensības aizvadīs jaunāko grupu braucēji no 7 – 12 gadiem. Tikmēr otrās dienas kulminācija gaidāma no pulksten 18:30. Sacensības tad uzsāks elites un junioru braucēji. Pēc priekšbraucieniem notiks arī svinīgā čempionāta atklāšana.

Svētdien, kad gaidāma čempionāta noslēdzošā diena, no pulksten 10:15 sacensības uzsāks jauniešu un amatieru grupu sportisti.