Van der Pūls triumfē 'Strade Bianche'; Skujiņam 45. vieta

Sestdien Itālijā esošajā Toskānas reģionā aizvadīta ļoti aizraujošā pasaules tūres sacīkste "Strade – Bianche". Demonstrējot fantastisku sniegumu, uzvaru pēdējā kāpumā nodrošināja Nīderlandes čempions Metjū van der Pūls, kurš aiz sevis atstāja pasaules čempionu Žiljēnu Alafilipu. Toms Skujiņš paveica nozīmīgu darbu "Trek – Segafredo" komandas labā, pats 175 dalībnieku konkurencē finišējot 45. vietā.

"Strade Bianche" ir viena no gaidītākajām pavasara viendienu sacīkstēm. Līdzīgi kā pērn, arī šogad velobrauciens pulcēja teju visas lielākās pasaules riteņbraukšanas zvaigznes. Viņu vidū pasaules čempions Žiljēns Alafilips, Nīderlandes čempions Metjū van der Pūls, pērn šeit uzvaru guvušais Vouts van Ārts, "Tour de France" kopvērtējuma uzvarētājs Tadejs Pogačars un daudzi citi.

No Latvijas riteņbraucējiem prestižajā sacīkstē startēja Toms Skujiņš. "Trek – Segafredo" komandas riteņbraucējam šī bija jau ceturtā reize "Strade Bianche". 2019. gadā carnikavietis spēja izcīnīt augsto devīto vietu. Šogad Tomam bija paredzēta nozīmīga loma savas komandas panākumu veidošanā. Līderu lomas cīņā par rezultātu tika atvēlētās Baukem Molemam, ASV talantam Kvīnam Simonsam un "Tour du Var" kopvērtējuma uzvarētājam Džanlukam Brambilam.

175 velobraucienu aizvadošajiem dalībniekiem bija jāveic 184 kilometru gara distance. Tajā tika iekļauti kopumā 11 grants sektora posmi ar kopējo garumu 63 kilometri. Atšķirībā no pērnā gadā, šogad grants segums bija ātrāks. Neiztrūka stāvie nobraucieni un kāpumi, kā arī putekļi. Gaisa temperatūra nepārsniedza +13 grādus pēc celsija.

Distances sākuma daļā notika cīņa par iespēju doties atrāvienā. Vairāki mēģinājumi tika visai ātri likvidēti. Vēlāk gan nokomplektējās astoņu vīru atrāviens, kas ieguva nepilnu četru minūšu pārsvaru pār peletonu. Grupā kontroli uzņēmās "Jumbo – Visma", kuras līderis bija Van Ārts. Bēgļu pārsvars sāka dilt.

Kad līdz finišam bija palikuši 63 kilometri, vadībā bija palikuši vien trīs no atrāviena dalībniekiem, bet "Decuninck – Quick Step" un "Jumbo – Visma" vīru kontrolētais peletons bija pietuvojies vien līdz 16 sekundēm. Aktīvi sevi turpinājumā apliecināja Skujiņa komandas biedrs Brambila. Drīz vien grupa sadalījās vairākās daļās. Nozīmīgs izrādījās sacensību garākais grants posms – Santemarija. Vadībā nonāca olimpiskā čempiona Grega Van Avermāta un Kaspera Agrēna veidotā grupa, kurā ietilpa arī "Trek – Segafredo" komandas ASV talants Kvīns Simons. Uz notikumiem reaģēja galvenie favorīti. Īsā laikā līderus panāca Alafilips, van der Pūls un Van Ārts.

Tuvojoties Santemarijas posma noslēgumam, līderu grupa jau izskatījās ļoti draudīga. No favorītiem tajā ietilpa – van der Pūls, van Ārts, Alafilips, Egans Bernals, Tadejs Pogočars un arī Toma Skujiņa komandas biedrs Simons. Tikmēr sekotāju grupiņā galveno lomu uzņēmās "Astana" līderis Jakobs Fuglsangs. Tehniska liksta no līderu vidus lika atkrist Simonsam, kurš vēlāk piedzīvoja kritienu esot viens no aktīvākajiem sekotāju grupas braucējiem.

Pēc Alafilipa uzbrukuma vienā no grants sektora kāpumiem no grupas uz brīdi atkrita arī van Ārts un "Ineos" pārstāvis Tomass Pidkops. Vēlāk abi atkal pievienojās līderiem. Izšķiroši notikumi risinājās 12 kilometrus pirms finiša, kad van der Pūla uzbrukumam vienā no noslēdzošajiem grants posmiem sākotnēji spēja sekot tikai Alafilips, bet vēlāk duetu panāca Bernals. Trijotne palika nenoķerta līdz pat finiša kāpumam Sjēnas pilsētā.

Lielisks tajā bija par konkurentiem smagākais van der Pūls. Nīderlandes čempions spēja noturēties vadībā stāvākajā kāpuma posmā, pēc kura atkal ieguva paātrinājumu un šaubas par viņa triumfu vairs neradās. Pasaules riteņbraukšanas brīnumbērns, kurš karjeras pirmsākumos triumfējis arī Latvijā notiekošajā "Baltic Chain tour" velobraucienā, guva savu pirmo triumfu "Strade Bianche". Otrajā vietā finišēja Alafilips, bet labāko trijnieku noslēdza Egans Bernals.

No "Trek – Segafredo" vīriem 18. vietā finišēja Bauke Mollema. Skujiņš starp 118 finišu sasniegušajiem dalībniekiem ierindojās 45. vietā. Carnikavietis arī tika pie pieciem UCI pasaules ranga punktiem.

Svētdien dalību prestižajā pasaules tūres daudzdienu velobraucienā "Parīze – Nica" uzsāks Krists Neilands, kamēr Pauls Rubenis un Kristers Ansons startēs Porečas lielās balvas sacensībās Horvātijā.