Video: Polijas velotūres pirmais posms noslēdzas ar šausminošu kritienu

Latvijas riteņbraucējs Emīls Liepiņš ("Trek-Segafredo") trešdien Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības (UCI) Pasaules tūres sacensībās "Tour de Polonia" pirmajā posmā finišēja 141.pozīcijā, bet sacensības aizēnoja šausminošs kritiens finišā.

Trešdien Polijas tūres pirmajā etapā riteņbraucējiem bija jāmēro 195,8 kilometrus gara distance, kurā nebija izteiktu kāpumu.

Par uzvarētāju sākotnēji tika kronēts nīderlandietis Dilans Hrūnevēgens ("Team Jumbo-Visma"), kurš distancē pavadīja četras stundas 31 minūti un 50 sekundes. Viņš gan nebija tālu, lai finišētu otrajā pozīcijā, jo dažus metrus pirms finiša pa labo pusi sportistu gribēja apsteigt viņa tautietis Fabio Jakobsens ("Deceuninck - Quick Step"), taču Hrūnevēgens nogrieza ceļu, kā rezultātā Jakobsens taranēja norobežojošo apmali.

Massive crash on the finish line in stage 1 of 🇵🇱@Tour_de_Pologne! #TDP20 (📺@sport_tvppl) pic.twitter.com/mwvDwS9Y3i