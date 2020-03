WADA atzinīgi vērtē Krievijas velosipēdistu tiesas procesa noraidīšanu

Pasaules antidopinga aģentūra (WADA) atzinīgi vērtē Ontārio Augstākās tiesas lēmumu, ar kuru tiek noraidīta triju Krievijas riteņbraucēju uzsāktā prāva pret WADA un Kanādas profesoru Ričardu Maklarenu.

Velosipēdisti gribēja iesūdzēt WADA un Maklarenu par to, ka riteņbraucējiem radušies zaudējumi sakarā ar Starptautiskās olimpiskās komitejas (SOK) pieņemto lēmumu par sportistu izslēgšanu no 2016. gada Riodežaneiro olimpiskajām spēlēm. Viņi apgalvoja, ka izslēgti no spēlēm, pateicoties profesora Maklarena ziņojumam, ko pasūtīja WADA, un kurā tika aprakstīta Krievijas valsts atbalstīta dopinga lietošana Krievijā.

Ontārio tiesa nolēma, ka Krievijas velosipēdistu izvirzītie jautājumi pēc būtības ir ar sportu saistīti jautājumi, kas ietilpst Sporta arbitrāžas tiesas (CAS) Lozannā kompetencē. Tiesa arī uzskatīja, ka prasības iesniegšana Ontārio ir tiesas procesa ļaunprātīga izmantošana.

Tiesas lēmuma pamatojumā rakstīts: "Šis bija strīds, kuru prasītāji iesniedza CAS izskatīšanai, un tas beidzās ar SOK aizliegumu sportistiem startēt 2016. gada olimpiskajās spēlēs Riodežaneiro. Atļaujot šādu precedentu, tiktu apdraudēta olimpiskā kustība un it īpaši Olimpiskajā hartā ietvertie strīdu izšķiršanas noteikumi, starptautiskajai sabiedrībai norādot, ka vietējās tiesas var izskatīt strīdus, kuru pamatā ir ar olimpiskajām spēlēm saistīti jautājumi, par kuriem saskaņā ar Olimpiskās hartas noteikumiem vai citiem SOK apstiprinātiem noteikumiem būtu jālemj vienīgi specializētai tiesai."

"WADA atzinīgi vērtē lēmumu noraidīt šo prasību," ar tiesas lēmumu apmierināts bija WADA ģenerāldirektors Olivjē Nigli. "Tas ir svarīgs verdikts, kas atbalsta CAS lēmumus, kurus pieņem un atbalsta visa sporta kustība. Šis spriedums pamatoti aizver durvis mēģinājumiem atkārtoti izspriest lietas, iesniedzot prasības dažādu valstu tiesās."

"Esmu gandarīts, ka šī lieta ir beigusies. Mūsu izmeklēšana bija rūpīga, profesionāla, un mūsu atklājumi nebija apšaubāmi," komentēja Maklarens, kurš tagad ir tieslietu profesors Ontārio Rietumu Universitātē. "CAS ir neatkarīga institūcija, kas īpaši izveidota ar sportu saistītu strīdu risināšanai. Tieši tajā vienmēr ir tikušas spriestas šādas prasības. Ne provinces tiesu sistēmā."

Riteņbraucējiem būs jāsedz arī WADA un profesora Maklarena tiesāšanās izmaksas. Apelācijas termiņš ir beidzies, un līdz ar to beigusies arī šī tiesvedība.