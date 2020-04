Aģenti profesionāliem sportistiem ir ļoti svarīgi karjeras attīstībai, taču viņi tajā pašā laikā ir lieli divkoši, sporta sarunu šovā 'eXi' stāstīja bijušais basketbolists Kristaps Valters un hokeja vārtsargs Edgars Lūsiņš.

"Jo augstākā līmenī tu spēlē, jo vairāk naudas aģents var "izsist"," skaidroja Valters. "Sezonas laikā spēlētājam var būt daudz problēmu ar klubu, un aģents ir cilvēks, kuram uzzvanīt, lai viņš parunātu ar treneri, ģenerālmenedžeri vai prezidentu. Aģents ir svarīgs. Pirmkārt, viņš sastāda spēlētāju līgumu, pareizi saliek vajadzīgus punktus."

Valters arī stāstīja par savu pieredzi, kad viņam pēc aģentu maiņas karjera "aizgāja uz augšu".

"Uzskatu, ka visi aģenti ir divkoši," savu viedokli pauda Lūsiņš. "Viņiem ir jāspēlē uz abām pusēm. Spēlētājam viņš saka to, ko viņš vēlas dzirdēt, savukārt saimniekam viņš saka to, ko vēlas dzirdēt viņš. Pats pa kluso meklē kompromisu. Man Vācijā bija konflikta situācijas, un nevienā es nevinnēju. Aģentam bija laba sadarbība ar klubu, un viņš to negribēja pazaudēt. Sadarbība bija vērtīgāka nekā viens klients."

