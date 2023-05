Bolotņiks ar nokautu sestajā raundā zaudē Gvozdikam

Latvijas bokseris Ričards Bolotņiks sestdien Meksikas pilsētā Gvadalaharā ar tehnisko nokautu sestajā raundā zaudēja Ukrainas pārstāvim Oleksandram Gvozdikam.

Bokseri aizvadīja cīņu pussmagā svara kategorijā, necīnoties par tituliem.

Oleksandr Gvozdyk gets the KO win over Ricards Bolotniks... what a start. 💥#CaneloRyder is LIVE on DAZN PPV in the US and Canada and available as part of your regular subscription in selected territories. pic.twitter.com/wLMxMR7aDn