Briedis gatavojas cīņai pret austrālieti Opetaiju; norises vieta - Sidneja vai Brisbena

Latvijas boksera Maira Brieža menedžeris Raimonds Zeps Latvijas Televīzijas raidījumam "Sporta studija" atklāja, ka, lai arī oficiāla vienošanās par nākamās cīņas norisi vēl nav, Latvijas bokseris tai jau gatavojas.

Jau ziņots, ka Briedim nākamā cīņa par pasaules čempiona titula Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) versijā pirmajā smagajā svara kategorijā aizstāvēšanu ar austrālieti Džeiju Opetaiju jāaizvada līdz nākamā gada 14.aprīlim.

"Mairis ir Ēģiptē ar treneri, jau strādā," teica Zeps. "Visprecīzākais apzīmējums būtu teikt, ka esam jau fināla fāzē, lai parakstītu vienošanos ar Austrālijas pusi par cīņas aizvadīšanu ar Džeiju Opetaiju."

Kā iemeslu, kāpēc joprojām nav parakstīts līgums Zeps minēja, ka joprojām ir vairākas nianses un mazākās lietas, kas vēl ir jāpārrunā, taču svarīgākās lietas, kas ir būtiskas cīņas aizvadīšanai, jau ir apspriestas.

Opetaija pēc ilgāka laika posma aizvadīja cīņu, kurā uzvarēja Danielu Raselu, un Zeps norādīja, ka austrālietim tā bija svarīga cīņa, lai atgūtu pārliecību par saviem spēkiem.

"Opetaijam bija svarīga šī cīņa. Viņi pirms tam bija izteikušies, ka tai vajadzētu būt vieglai un vairāk ar nodomu viņu atgriezt apritē. Tomēr viņš bija daudz izlaidis, jo bija trauma," skaidroja Zeps. "Ja runājam par pretinieku līmeni, tad [Arturs] Manns bez jautājumiem bija augstāka līmeņa bokseris, nekā pretinieks Opetaijam."

Nākamā cīņa tiks aizvadīta Austrālijā vairāku iemeslu dēļ un kā vienu no galvenajiem boksera menedžeris minēja pandēmijas radītos ierobežojumus.

"Cīņa ir plānota Austrālijā un galvenais iemesls ir šī [epidemioloģiskā] situācija. Pašlaik ir divas potenciālas pilsētas, kurās cīņa varētu notikt. Abās pilsētās vietējās pašvaldības jau iesaistās cīņas organizēšanā un atbalstīšanā, taču arī vēl ir jāskatās pēc situācijas." teica Zeps un atklāja, ka iespējamās pilsētas ir Sidneja vai Brisbena. "Austrālijā šo cīņu gaida, no vairākiem cilvēkiem esmu dzirdējis, ka šī varētu būt otra lielākā cīņa Austrālijā boksa vēsturē."

Britu bokseris Lorenss Okolijs vairākkārt izteicies, ka vēlētos aizvadīt cīņu ar Briedi un Latvijas boksera menedžeris apstiprināja, ka šāda cīņa varētu notikt.

"Arī mēs gribējām cīnīties ar Okoliju, un es teikšu, ka ideja par cīņu nav atmesta. Realitāte no tā, ko viņa komanda saka un kā bija īstajā dzīvē visai krasi atšķiras," skaidroja Zeps. "Īsts piedāvājums no viņu puses nesekoja, jo Okolijam un viņa komandai ir atšķirīgas domas ar viņa pārstāvjiem. Okolijs ļoti gribētu to cīņu, viņa pārstāvji varbūt tomēr vēl gribēja paskatīties un nogaidīt."

"Jebkurā gadījumā no mūsu puses [pēc cīņas ar Opetaiju] piedāvājums būs, svarīgākais, lai viņi ar mums runā konkrēti," teica Zeps.

Opetaija ir aizvadījis 21 cīņu profesionālā boksera karjerā un visās ir uzvarējis, taču gandrīz visas cīņas notika Austrālijā. Viņam pieder divas otrā līmeņa jostas - WBO "Global" čempiona tituls un IBF Āzijas un Okeānijas čempiona tituls.

Briedis pēc vairāk nekā gada pārtraukuma oktobrī aizvadīja cīņu pret vācieti Arturu Mannu, kurā trešajā raundā ar tehnisko nokautu bija pārāks.

36 gadus vecais Briedis profesionālā boksera karjerā izcīnījis 29 uzvaras, no kurām 20 bijušas ar nokautu. Viņš cietis vienu zaudējumu - WBSS pirmās sezonas pusfinālā Rīgā pret ukraini Oleksandru Usiku.