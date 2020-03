Brieža treniņnometne pēc WBSS fināla pārcelšanas kļūs par dārgāko viņa karjerā

Latvijas bokserim Mairim Briedim treniņnometne Pasaules boksa supersērijas (WBSS) finālam jau bija noslēgusies, taču koronavīrusa izraisītās saslimšanas "Covid-19" pandēmijas dēļ cīņu nācās pārcelt, kas viņa treniņnometni duelim pret Junieru Dortikosu no Kubas pamatīgi sadārdzinās.

Briedim šajā nedēļas nogalē bija paredzēta WBSS fināla cīņa par Muhameda Alī vārdā nosaukto trofeju, tomēr tagad tā ir pārcelta uz 16. maiju. Lai arī šobrīd grūti prognozēt, vai šajā datumā cīņa tiešām notiks, Briedim situācija ir ļoti nepatīkama. Viņš aizvadītajā nedēļā noslēdza savu treniņnometni un sasniedza savu sportiskās formas virsotni, tomēr ringā nevarēs iziet. Viņš nākamās divas nedēļas atpūtīsies, bet tad atkal sāks gatavoties finālam, raidījumā "Sporta Studija" sacīja Brieža pārstāvis Raimonds Zeps.

"Nepatīkama ir šī situācija. Mums treniņnometne jau ir aizvadīta, tā izmaksāja vairākus desmitus tūkstošus eiro, un tā ir nauda, ko mums neviens nekompensēs," "Sporta Studijā" pauda Zeps. "Tā ir nauda, kas maksāta no paša kabatas. Līdz ar to, vēlreiz gatavojoties, viss pašam atkal būs jāapmaksā. Diezgan skaidrs, ka šī būs dārgākā cīņa no gatavošanās skatu punkta."

"Sparinga partneri vēlreiz būs jāved uz šejieni, jāatrod viņiem vieta, kur dzīvot, jāpaēdina, jāmaksā algas gan viņiem, gan personālam. Mairim šobrīd komandā ir desmit cilvēki, un tā nav maza komanda. Tāpēc tās sajūtas nav ar humora pieskaņu," skaidroja boksera pārstāvis.

Tāpat Zeps norādīja, ka viņš neredz iespēju, ka Briedis 2020. gadā varētu aizvadīt vēl kādu cīņu.

35 gadus vecais Briedis profesionālā boksera karjerā izcīnījis 26 uzvaras, no kurām 19 bijušas ar nokautu, un cietis vienu zaudējumu WBSS pirmās sezonas pusfinālā Rīgā pret ukraini Oleksandru Usiku. Kubas bokseris Dortikoss, kurš 33.dzimšanas dienu svinēja trešdien, izcīnījis 24 uzvaras, tikai divās no tām esot spiests ringā aizvadīt visus paredzētos raundus, un arī piedzīvojis vienu zaudējumu - nedēļu pēc Brieža zaudējuma Usikam kubietis Sočos otrā WBSS pusfinālā ar nokautu zaudēja krievam Muratam Gasijevam.