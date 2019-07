Četras Latvijas airētāju laivas sasniedz Eiropas junioru un U-23 čempionāta A finālus

Četras Latvijas smaiļotāju un kanoe airētāju laivas piektdien Čehijā sasniedza A finālus Eiropas junioru un U-23 čempionātā.

Vispirms piektdienas rītā to 500 metru distancē paveica U-23 vecuma kanoe airētāja Jūlija Gutova. Viņa jau ceturtdien priekšsacīkstēs nebija tālu, lai iegūtu automātisku ceļazīmi uz A finālu, tomēr viņai tas neizdevās. Tāpēc piektdien viņai bija jāsacenšas pusfinālā, kur viņa savā braucienā guva trešo vietu un kā noslēdzošā no tā iekļuva A finālā, kur svētdien notiks cīņas par medaļām.

Citiem Latvijas sportistiem Čehijā notiekošajā Eiropas junioru un U-23 čempionātā piektdienas rītā neklājās tik veiksmīgi. No pusfināliem B finālus 500 metros sasniedza U-23 vecuma grupas smaiļotāja Laura Skukauska, kura savā braucienā bija septītā no astoņām airētājām, bet junioru konkurencē to paveica smaiļotājs Edvards Ceipe, pusfinālā būdams septītais no deviņiem dalībniekiem.

Savukārt pusfinālus piektdienas rītā 500 metros nepārvarēja junioru smaiļotāja Santa Strode un smailīšu divnieks Margarita Oša/Reina Rituma.

Vēlāk sākās pusfināli arī 1000 metru distancē, kur savā braucienā otro vietu izcīnīja U-23 vecuma smaiļotājs Aldis Vilde, tādējādi iekļūstot A finālā, kas notiks sestdienas rītā. Šajā pašā distancē A finālu sasniedza arī kanoe airētājs Roberts Lagzdiņš, kurš arī savā pusfinālā bija otrais, bet junioru konkurencē otrie savā pusfinālā bija smaiļotāju divnieks Nauris Tomsons/Aigars Cīrulis, arī sasniegdami A finālu.

Pusfinālu 1000 metros U-23 konkurencē nepārvarēja Skukauska un kanoe airētāji Ansis Grišāns/Matīss Ozols, kā arī junioru kanoe airētāji Aleksejs Ševcovs/Jurijs Ševcovs, kuriem līdz A finālam pietrūka tikai 0,127 sekundes. Noslēgumā gan šiem sportistiem dalība 1000 metru sacensībās ir beigusies.