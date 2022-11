'Cieniet pretinieku, tiesnesi un apkopēju' - Artūrs Irbe uzrunā jaunos sportistus

Pagājušajā nedēļā Siguldā viesojās hokeja leģenda Artūrs Irbe, kurš "R.R. fonda" un Siguldas Sporta skolas organizētā labdarības pasākuma ietvaros uzstājās ar uzrunu jaunajiem sportistiem, viņu vecākiem un treneriem. Kā norāda rīkotāji, pasākums "Siguldas Devonā" bija kupli apmeklēts un tajā neiztrūka arī vērtīgu domu graudu.

Irbe savā gandrīz divu stundu garajā uzrunā vērsa uzmanību uz dažādiem aspektiem. Uzrunas sākumā viņš aicināja ar cieņu izturēties pret tiesnešiem, pretiniekiem un apkalpojošo personālu, jo bez neviena no viņiem veiksmīga spēle nav iedomājama. Irbe minēja arī konkrētu gadījumu no savas NHL karjeras, kad nepienācīgi iztīrīts ceļš no ģērbtuves līdz ledum noveda pie sekām laukumā.

Irbe atsauca atmiņā arī savu pirmo hokeja treniņu. Tolaik, 70. gadu vidū, vispirms bijis jātiek cauri uzņemšanas sietam. Irbe uz treniņu ieradies ar nūjas kātu, kuram pats bija pienaglojis no finiera izzāģētu lāpstiņu. Viņa mamma ledus laukuma malā censoni pēc treniņa sagaidījusi ar asarām acīs, jo Artūrs treniņā kritis biežāk nekā citi bērni un praktiski vispār nav varējis noturēties uz slidām.

Mamma mēģinājusi nākamo hokeja leģendu atrunāt no uzņemšanas rezultātu paziņošanas sagaidīšanas, jo gribējusi dēlam aiztaupīt vilšanos. Taču puika iecirtās, ka grib sagaidīt verdiktu un uz mājām ir gatavs soļot kājām – gadījumā, ja pēdējais sabiedriskais transports būs jau aizbraucis. "Tad, kad pienāca tas liktenīgais brīdis, kad tika piesprausta lapiņa pie sienas un treneris nosauca bērnu vārdus, tad mammai bija šoks. Treneris neredzēja, cik reižu es nokritu. Viņš redzēja, cik reižu es piecēlos. Ja mammai likās, ka es esmu čempions krišanā, tad treneris redzēja, ka es esmu čempions lai pieceltos un mēģinātu atkal," Irbe pasākumā vairākkārt uzteica savu treneri Andri Siliņu.

Tāpat Irbe plaši stāstīja par dažādiem atgadījumiem NHL. Īpaši spilgts bija stāsts par bijušā komandas biedra Kreiga Adamsa ceļu līdz Stenlija kausam. Atbildot uz bērnu jautājumiem, Irbe atsauca atmiņā gan gadījumus, kad spēlējis ar lūzumiem un dažādos veidos slēpis tos no komandas, tai skaitā velkot lielākas slidas, gan par to, kā izrīkojies ar kādu nejauku komandas biedru, kad izlozēja viņa vārdu komandas Ziemassvētku apdāvināšanā.

''R.R. fonda" divarpus pastāvēšanas gadu laikā šādi pieredzes apmaiņas pasākumi ar vadošajām Latvijas sporta personībām aizvadīti vairāk nekā divdesmit. Šā gada pavasarī ar lekciju jaunajiem basketbolistiem Siguldā viesojās bijušais Latvijas izlases spēlētājs Kristaps Janičenoks. Savukārt atvērtos treniņus jauniešiem Siguldā, Tukumā, Liepājā un Jaunpilī vadījis ļoti plašs basketbola personību spektrs: sākot ar Luku Banki, Jāni Blūmu, Aneti Šteinbergu, Mārtiņu Gulbi, Kristeru Zoriku un daudziem citiem Latvijas izlašu spēlētājiem un treneriem, beidzot ar Raimondu Elbakjanu un Renāru Zeltiņu, kuru dzīves ceļā sportam bijusi ļoti nozīmīga loma.

"R.R. fonds" apmaksā ārpus skolas aktivitātes vairākiem desmitiem bērnu un jauniešu ar ne tiem vieglākajiem sadzīves apstākļiem piecās vietās Latvijā: Siguldā, Valmierā, Liepājā, Tukumā un Jaunpilī.