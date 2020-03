'Covid-19' ietekmē Eiropas un pasaules čempionātus badmintonā, kā arī kvalifikāciju uz Olimpiādi

Saistībā ar "Covid-19" pandēmiju, Eiropas badmintona konfederācija ir nolēmusi uz nenoteiktu laiku atlikt Eiropas čempionātu badmintonā, kurš bija ieplānots Ukrainas galvaspilsētā Kijevā no 21. līdz 26. aprīlim, savukārt Pasaules badmintona federācija ir izmainījusi norises laiku Pasaules vīriešu un sieviešu komandu čempionātam (Total BWF Thomas and Uber Cup Finals 2020), saglabājot tā norises vietu Orhūsā, Dānijā, taču tas notiks nevis no 16. līdz 24. maijam, bet no 15. līdz 23. augustam.

Eiropas Badmintona konfederācijas ģenerālsekretāra vietnieks Džimijs Andersens informē, ka Ukrainas Badmintona federācija un Eiropas badmintona konfederācija kopā ar Pasaules badmintona federāciju smagi strādā, lai 2020. gadā atrastu jaunus piemērotus datumus Eiropas čempionātam Kijevā.

"Mēs esam patiešām bēdīgi par šo situāciju, jo mēs vēlamies sarīkot lielisku pasākumu visiem mūsu viesiem. Mēs garantējam, ka mēs turpināsim savus pūliņus un sagaidīsim visus Eiropas labākos badmintonistus, amatpersonas un līdzjutējus Kijevā, kad globālā situācija būs nostabilizējusies," stāsta Ukrainas Badmintona federācijas prezidents Oleksijs Dņiprovs.

No Latvijas uz Eiropas čempionātu sieviešu vienspēlēs bija kvalificējusies arī Monika Radovska. Eiropas čempionāta sieviešu vienspēlēs var piedalīties 48 dalībnieces, saskaņā ar Pasaules badmintona reitingu. Monika Radovska uz Eiropas čempionātu kvalificējās kā 47. Šobrīd Monika Radovska ir 305.vietā Pasaules badmintona reitingā.

Total BWF Thomas & Uber Cup notiks augustā

Pasaules Badmintona federācija apstiprina, ka ir panākusi kosaucēju ar Badminton Denmark, Sport Event Denmark un Orhūsas pašvaldība par to, ka Pasaules vīriešu un sieviešu komandu čempionāts, kuru pazīstam kā Total BWF Thomas & Uber Cup, tiks pārcelts no maija uz augustu.

Pasaules Badmintona federācijas ģenerālsekretārs Tomass Lunds norāda, ka visas iesaistītas organziācijas ir apsvērušas visus būtiskos veselības, drošības un loģistikas riskus. "Paaugstināti ceļošanas un karantīnas ierobežojumi un tam sekojošās ārkārtējās loģistikas komplikācijas ir veicinājušas arī atlikšanu," informē Tomass Lunds.

"Tas bijis grūts, bet nepieciešams lēmums. Tomēr mūsu primārās rūpes ir par visu šajā ļoti neskaidrajā laikā iesaistīto cilvēku drošību," piebilda Badminton Denmark izpilddirektors Bo Jensens.

Pārcelti un atcelti arī citi pasākumi

Vienlaicīgi ar Total BWF Thomas & Uber Cup ir pārcelts arī ikgadējais Pasaules badmintona federācijas forums un asambleja, jo šie abi notikumi tradicionāli notiek vienlaicīgi. Šogad visu pasaules valstu badmintona federāciju vadītāji sapulcēsies Dānijas pilsētā Orhūsā no 20. līdz 21.augustam.

Iepriekš arī Eiropas badmintona konfederācija atcēla Eiropas badmintona federāciju vadītāju ikgadējo kopsapulci, tai skaitā arī Eiropas badmintona Gada balvas pasniegšanas ceremoniju. Šiem pasākumiem bija jānotiek no 2. līdz 4.aprīlim Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē. Šobrīd vēl nav izlemts, kur un kad šie pasākumi notiks.

Pasaules badmintona federācija ir atcēlusi visus Pasaules reitinga turnīrus no 16.marta līdz 12.aprīlim, taču jau šobrīd šis termiņš pagarināts, jo atcelti ir arī 16.-19.aprīlī ieplānotie turnīri Horvātijā un Peru, gan arī Eiropas, Āzijas un Amerikas kontinentālie badmintona čempionāti. Tādējādi vairs nav atlicis neviens turnīrs līdz 26.aprīlim, lai kvalificētos uz Tokijas Olimpiskajām spēlēm. Pasaules badmintona federācija vēl nav izlēmusi, kā rīkoties šajā situācijā.

Līdz 14.aprīlim, kamēr ir spēka LR MK rīkojums par ārkārtas stāvokli, ir atcelti arī visi Latvijas badmintona reitinga turnīri. Vēl nav izlemts, vai iepriekš ieplānotajā laikā tiks rīkots Latvijas skolu komandu čempionāts 23.aprīlī, Latvijas klubu komandu čempionātu 25.-26.aprīlī, kā arī Latvijas U11 un U17 čempionāts 9.-10.maijā. "Pat ja tobrīd jau būs atcelts LR MK izsludinātais ārkārtas stāvoklis, taču spēlētāji šobrīd netrenējas. Vai tas būtu lietderīgi tūlīt pēc ārkārtas situācijas rīkot Latvijas čempionātus?" jautā Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds.