Pieredzējušajam žurnālistam Jānim Domburam patīk tas, ka bokseris Mairis Briedis tagad cenšas atjaunot savu reputāciju, kura Latvijas sabiedrības acīs tika aptraipīta pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, viņš atklāja intervijā raidījumā "Ģērbtuve".

Domburs uzskata, ka sabiedrība aizvadītā gada laikā ir mainījusies, un cilvēki arvien biežāk izvēlas runāt pareizi, nevis to, ko domā patiesībā. "Aizvadītais gads cilvēkos vairojis pašcenzūru. Tev jārunā pareizi, tu nedrīksti runāt par to, ka tev vispār ir citas domas. Ar to es nesaku, ka Mairis Briedis malacis. Ar to es saku, ka viņš sākumā nedaudz aizpeldēja un tagad mēģina nākt atpakaļ," sarunā ar žurnālistu Raimondu Rudzātu sacīja Domburs.

Jau vēstīts, ka Briedis bija viens no populārākajiem Latvijas sportistiem līdz 2022. gada Krievijas iebrukumam Ukrainā. Tolaik februāra nogalē Briedis izpelnījās asu kritiku par atteikšanos paust atbalstu Ukrainai, tā vietā solot "nenostāties kādā pusē". Vēlāk sportists iestājās arī pret tā dēvētā "Uzvaras pieminekļa" demontāžu un mēģināja iekļūt Saeimā no partijas "Saskaņa". Nesen gan Briedis publiskoja video, kurā viesojas pie Kijivas mēra Vitālija Kļičko un pauž nepārprotamu atbalstu Ukrainai.

"Bet zini, kas man patīk? Man patīk, ka viņš tagad cīnās atpakaļ. Man patīk, ka viņš aizbrauc pie Kļičķo un aizved ģeneratorus vai ko tur dara. Man tas tiešām patīk," žurnālists turpināja.

Intervijā Domburs stāstīja arī par sporta zvaigžņu atbildību sabiedrības priekšā un mērauklām, kādas sabiedrībai piemērot sportistiem. Tāpat tika runāts par mediju atbildību sporta zvaigžņu atspoguļošanā, par vietējās sporta žurnālistikas tendencēm un klupšanas akmeņiem.