Dude noskaņots sasniegt to, ko nespēja izdarīt iepriekšējās Latvijas handbola paaudzes

Latvijas handbola izlase līdz šim vēl ne reizi nav spēlējusi Eiropas čempionāta (EČ) finālturnīrā, tāpēc komanda centīsies sasniegt to, kas iepriekšējām paaudzēm nav izdevies, kaujiniecisks bija vienības kapteinis Ingars Dude.

Šajā nedēļā Latvijas handbola izlasei ir gaidāmas noslēdzošās divas grupu turnīra spēles EČ kvalifikācijas turnīrā pret Slovēniju un Nīderlandi, pēc kurām būs skaidrs, vai latvieši pirmo reizi vēsturē spēs iekļūt starp 32 spēcīgākajām valstīm cīņā par Eiropas trofeju.

"Pēdējais sabraukums būs ļoti svarīgs, jo izlasei nav bijušas daudz iespējas kvalificēties Eiropas čempionātam," sacīja Latvijas Handbola federācijas (LHF) prezidents Mārtiņš Bičevskis. "Komandā šobrīd ir ļoti laba sajūta, iepriekšējās četrās spēlēs guvām trīs uzvaras un esam priecīgi par izcīnītajiem sešiem punktiem. Esam gandarīti, ka komanda šo kvalifikācijas ciklu aizvada teju vai labākajā sastāvā."

Tāpat Bičevskis atzīmēja, cik lielisks šis gads ir bijis Latvijas handbolam. "Šogad ir bijis ļoti pozitīvs gads - Dainis Krištopāns uzvarēja EHF Čempionu līgā, un pēc labi aizvadītā pirmā grupu turnīra apļa mums ir iespēja parādīt Latvijas rokasbumbu pasaules līmenī. Komandā ir kopības sajūta, un mēs centīsimies parādīt labāko sniegumu."

Federācijas prezidentam piekrita arī valstsvienības galvenais treneris Armands Uščins, pieminot, ka sastāvs ir gana labs un, ja reiz tas ir nesis uzvaras, daudz neko nevajadzētu mainīt. "Daži spēlētāji ir atveseļojušies no traumām, sastāvā atgriezīsies Rihards Leja, komandas kapteinis Dude, tāpat arī Austris Tuminskis pievienosies izlasei," spēlētāju papildinājumus komentēja treneris. "Šodien Valmierā aizvadīsim treniņu, un arī rītdien ir paredzētas divas nodarbības."

Izlases EČ kvalifikācijā sadalītas astoņās grupās un aizvada divu apļu turnīru, kurā trešdien Valmierā ir paredzēta atbildes spēle pret Slovēnijas izlasi. Pirmajā spēlē latvieši atzina pretinieku pārākumu, tomēr treneris atzīmēja, ka ir skatījies visas iepriekšējās slovēņu spēles, tāpēc ir liela cerība uz pozitīvu iznākumu.

Tikmēr izlases kapteinis Dude neslēpa prieku par atgriešanos laukumā, jo iedzīvoties traumās viņam gadījies reti, un šī sajūta bijusi visai neierasta. "Nav viegli skatīties izlases vai sava kluba spēles no malas - tā man ir reta situācija. Tomēr samierinājos ar to, un esmu priecīgs, ka beidzot varu doties laukumā," sacīja izlases kapteinis, piebilstot, ka turpmākās spēles ir ļoti svarīgas, tāpēc neuzskata, ka dalība finālturnīrā ir jau garantēta. "Šobrīd esam labā situācijā, tomēr tas vēl neko negarantē. Domāju, ka nevienam papildus motivācija nav jāmeklē, tāpēc centīsimies sasniegt to, ko iepriekšējās paaudzes nav spējušas."

Dude arī norādīja, ka, viņaprāt, izlase šogad demonstrējusi gana stabilu un neatlaidīgu spēli, tāpēc nevienam nevajadzētu šaubīties, ka izlases vīri cīnīsies par katru bumbu. "Visi jau pirms sezonas zināja, cik nozīmīga būs šī kvalifikācija. Jā, protams, ir sakrājies nogurums, jo daži spēlētāji sezonu beidza tikai vakar, bet citi - pirms trim nedēļām, taču mēs īsti to neņemam galvā un turpinām gatavoties gaidāmajām spēlēm."

Savukārt pieredzējušais aizsargs Evars Klešniks atzīmēja, ka viņš jau ir sasniedzis solīdu vecumu, un spēlētāja karjerā viņam vairs nav atlikuši daudzi gadi, tāpēc viņš ļoti vēlētos izmantot šo, iespējams, pēdējo iespēju izcīnīt ceļazīmi uz Eiropas čempionātu.

Cits valstsvienības spēlētājs Māris Veršakovs, kurš šo sezonu aizvadīja Vācijas trešajā bundeslīgā, pievienojās komandas kapteiņa teiktajam, norādot, ka motivācija spēlēt izlasē ir ļoti liela, bet pieņemtais lēmums pamest Vāciju pēc tur pavadītiem 12 gadiem esot bijis labi pārdomāts. "Bija sajūta, ka Vācijā ir jābeidz spēlēt - vienmēr sev teicu, ka atgriezīšos Latvijā un šeit pagaidām redzu savu nākotni. Nākamo sezonu spēlēšu Dobeles "Tenax", bet, ja nāks kāds piedāvājums, protams, apsvēršu to. Taču izlasē man vienmēr ir bijuši augstākie mērķi, un uz to mēs kopā ar komandu arī iesim," sacīja pieredzējušais handbolists.

Turpinot šo tematu, izlases treneris Uščins nenoliedza, ka, viņaprāt, Slovēnija, kas jau ir nodrošinājusi dalību Eiropas čempionātā, uz trešdien gaidāmo spēli diez vai ieradīsies spēcīgākajā sastāvā, tomēr pretinieki netiks nenovērtēti, un Latvija lielu uzsvaru liks uz slovēņu saspēles vadītāju neitralizēšanu.

Tikmēr pagājušā nedēļā Nacionālā sporta padome (NSP) atbalstīja LHF lūgumu tai piešķirt papildus finansējumu, lai segtu kvalifikācijas turnīra izmaksas, par ko gandarīts bija Bičevskis. "Finansiālā situācija vienmēr var būt labāka, tomēr ir saņemts atbalsts no NSP, lai veiksmīgi aizvadītu šo ciklu. Kas attiecas uz Eiropas Handbola federācijas (EHF) atbalstu - viņi to sniedz ikvienai komandai, kas iekļūst Eiropas čempionātā. Uz šīm meistarsacīkstēm situācija ir interesanta, jo pat desmitās vietas īpašniece var kvalificēties 2020.gada olimpiskajām spēlēm," piebilda federācijas prezidents.

"EHF nesen noslēdza lielu televīzijas translāciju līgumu, kas veidos lielāko daļu no 2021.gada budžeta. No tā gada mēs un arī citas federācijas varam cerēt uz lielāku EHF atbalstu, līdz ar to mēs domāsim par handbola attīstību Latvijā. Pagaidām esam plānojuši pievērsties mini un pludmales handbola attīstībai, tomēr reāli par šo jautājumu mēs varēsim runāt ap 2021.gadu," par nākotnes plāniem stāstīja Bičevskis.

Latvijas nacionālā izlase kvalifikācijas turnīra pirmajās četrās spēlēs izcīnījusi trīs uzvaras, vienīgo zaudējumu piedzīvojot pirmajā spēlē viesos pret 2017. gada pasaules čempionāta bronzas medaļnieci Slovēniju (21:27). Turpinājumā Latvija savā laukumā Valmierā ar 29:25 pieveica Nīderlandi, savukārt aprīlī Latvija gan viesos (24:18), gan Valmierā (30:24) apspēlēja Igaunijas handbolistus.

Pēc četrām nospēlētām spēlēm Latvija sava grupā ierindojas otrajā pozīcijā aiz Slovēnijas, kas spējusi uzvarēt visās četrās spēlēs, tādējādi jau nodrošinot sev vietu 2020. gada EČ finālturnīrā, bet trešo vietu ieņem Nīderlande, aiz sevis atstājot Igauniju.

Trešdien Latvijas izlase Vidzemes Olimpiskajā centrā (VOC) Valmierā spēkosies ar Slovēniju, savukārt svētdien tā aizvadīs spēli viesos pret Nīderlandi. Valmierā spēle sāksies plkst.19.40, savukārt Nīderlandē mačs startēs plkst.19.

Kvalifikācijas turnīrā piedalās 32 valstu izlases, kas tika ielozētas astoņās grupās pa četrām komandām katrā. Gaidāmais kvalifikācijas turnīrs būs plašākais, kāds jebkad ir noticis. EČ kvalificēsies katras grupas divas labākās komandas, kā arī četras labākās trešo vietu ieguvējas.

Finālturnīram jau kvalificējušās tā organizatores Zviedrija, Austrija un Norvēģija, kā arī esošā Eiropas čempione Spānija. 2020.gadā EČ pirmoreiz piedalīsies 24 valstu izlases (iepriekš - 16). Čempionāts norisināsies 2020.gadā no 10. līdz 26.janvārim.